Herói em título, Hugo Souza destaca sonho de jogar Copa do Mundo e quer "fazer história" no Corinthians

Na tarde do último sábado, o Corinthians promoveu uma coletiva de imprensa com alguns jogadores que foram destaque na conquista do Campeonato Paulista na última quinta-feira. O goleiro Hugo Souza, os atacantes Yuri Alberto e Romero, e o volante Carillo participaram da entrevista, realizada no CT Dr. Joaquim Grava.

Hugo Souza foi um dos protagonistas do Timão na conquista do Paulistão. O goleiro foi importante no jogo de ida, mas teve papel fundamental no duelo de volta ao pegar o pênalti de Raphael Veiga e garantir o empate sem gols, que levou ao título alvinegro.

A final da última quinta-feira foi, ainda, o 50º jogo de Hugo com a camisa do Corinthians. Apesar da felicidade pela marca e pelo troféu, o goleiro destacou que está apenas começando sua caminhada no clube e afirmou que ainda tem alguns objetivos pessoais para buscar.

"Acho que conquistei o Paulista, né (risos). Estou muito feliz por essa conquista, mas ainda tenho muitos objetivos com essa camisa, muitos objetivos pessoais para conquistar. O meu desempenho aqui no clube vai me levar até eles. Foi uma conquista muito importante para nós e para o clube, por tudo que passou nos últimos anos. Pudemo voltar a vencer e colocar o Corinthians onde ele merece, que é sempre vencendo as competições. Mas sou um cara ambicioso, então se iniciamos o ano ganhando, eu quero terminar o ano ganhando também. Isso me dá mais confiança e cada vez mais ambição para eu possa conquistar cada vez mais com essa camisa. É um título muito importante. Foi uma meta pessoal para esse ano, assim como entre outras, e espero que eu conquiste todas elas também", declarou o jogador.

Uma das metas pessoais de Hugo, inclusive, é representar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. O arqueiro tem o grande desejo defender o Brasil no Mundial e entende que o trabalho no Corinthians pode fazer com que tal sonho seja realizado.

"A Copa do Mundo é um sonho para todo jogador de futebol, óbvio. Acredito muito que meu trabalho aqui no Corinthians vai me deixar cada vez mais próximo da Seleção Brasileira, porque tudo aqui é muito grande, muito relevante. Não é fácil vestir essa camisa, não é qualquer um que chega aqui e faz história, então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. O que preciso fazer é continuar trabalhando da melhor fora possível, me empenhando, para que eu possa realizar esse sonho. Uma concorrência grande, de altíssima qualidade, mas eu acredito que eu sendo melhor do que eu mesmo a cada dia que passa, se Deus quiser eu vou conseguir estar lá", comentou.

Hugo Souza também quer fazer história no Corinthians - pelo menos foi o que disse no último sábado. Em meio a tantos goleiros históricos do clube, como Cássio e Ronaldo Giovanelli, o camisa 1 ressaltou a ambição de seguir conquistando títulos.

"Desde o primeiro dia que eu cheguei, na minha visão e na minha vida, eu sempre lutei para fazer história no futebol, e o Corinthians me deu oportunidade de vestir essa camisa, e cheguei aqui para fazer história. Respeitando a história de todos que passaram por aqui e de todos os ídolos que o clube tem, eu quero só construir a minha história. E o título de ontem me dá cada vez mais ambição. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de vencer grandes títulos, mas o que eu vivi nessa quinta-feira foi algo extraordinário e quero viver isso quantas vezes eu puder, porque vencer com essa camisa é algo sobrenatural, que eu não consigo explicar. Sou um cara ambicioso, e quero continuar fazendo a minha história para me colocar nessa prateleira ali", declarou.

O Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro neste fim de semana e, após o sufoco do ano passado, quer fazer um bom início de torneio. De acordo com Hugo Souza, o Timão tem um elenco de qualidade e pode chegar longe na disputa pelo troféu.

"A necessidade do ano passado não era ir para a Copa do Brasil e Libertadores, era não cair. Mas conquistamos a vaga na Copa do Brasil e na Pré-Libertadores pela qualidade da nossa equipe. Principalmente nessa sequência que tivemos no fim do ano passado, e nesse início de temporada, temos conseguido demonstrar o que a nossa equipe é capaz de fazer campo. Ano passado, nós enfrentamos várias equipes de altíssima qualidade no Campeonato Brasileiro, em que nós fomos protagonistas, seja dentro ou fora de casa. É só acharmos esse caminho, e já estamos achando de volta. É um time cada vez mais fechado, entendido daquilo que o treinador está pedindo, então isso torna a nossa vida mais fácil dentro de campo. Porque qualidade nós temos muita. Do gol ao ataque, temos um elenco de altíssimo nível, se vê pela seleção do Paulista e pelas prêmios do Brasileiro no ano passado. Temos um elenco de muita qualidade, e conseguindo tirar o melhor de cada um, podemos chegar muito longe. É óbvio que vamos brigar por títulos, que é o que a gente quer. Porque nós somos o Corinthians, e qualquer competição que a gente entre, vamos pensar em títulos. Essa é nossa meta, pensar lá na frente para que a gente possa brigar lá em cima", concluiu o arqueiro.

O Corinthians, no entanto, tem pouco tempo para comemorar o título, uma vez que retorna aos gramados já neste fim de semana. O Timão visita o Bahia neste domingo, a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.