Héctor Hernández comemora, aliviado, 1º gol pelo Corinthians: 'Tiro um peso das costas'

Héctor Hernández sabe que não terá muitas oportunidades no ataque corintiano com Yuri Alberto com faro artilheiro, Depay intocável e Romero o queridinho da torcida. Mas não vinha aproveitando as chances recebidas por Ramón Díaz até desencantar neste domingo, quando garantiu precioso ponto ao time ao empatar o jogo com o Bahia, por 1 a 1, em cabeça da no fim.

O espanhol vibrou muito definir com precisão o cruzamento de Breno Bidon e não escondeu que o gol dá uma alívio na continuação da carreira pelo Corinthians. Como jogara até junho duas vezes por semana, o elenco será bastante utilizado, o que trará mais oportunidades.

"Particularmente, tiro um peso (das costas), vinha buscando há muito tempo (esse gol)", comemorou o centroavante reserva. "Vinha mentalmente forte, sabia que a concorrência era grande, a equipe vem ganhando, mas venho dando coisas boas para a equipe, esperando oportunidades", frisou. "Hoje entrei, fiz o gol, ajudei a equipe e estou muito contente."

Apesar de respirar aliviado, o espanhol não gostou do resultado diante do Bahia. Mesmo com apenas Yuri Alberto, dos titulares, escalado, a equipe acreditava em triunfo. Sobretudo após ver Everton Ribeiro levar o segundo amarelo e deixar o Bahia com um a menos logo no começo do segundo tempo.

"(Um gosto) Um pouco agridoce pela partida", afirmou, mostrando a ambição corintiana, embalada pelo título do Paulistão, conquistado na quinta-feira. "Mas conseguimos um bom empate fora de casa, contra uma equipe muito competitiva como o Bahia. Agora é pensar na próxima partida e seguir com ambição", mostrou-se focado já no Huracán, quarta-feira, pela estreia na Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.