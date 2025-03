Héctor Hernández celebra primeiro gol pelo Corinthians: 'Mentalmente forte'

Héctor Hernández falou da sensação de marcar pela primeira vez com a camisa do Corinthians. O espanhol fez o gol do empate contra o Bahia neste domingo.

O que aconteceu

Héctor, que iniciou no banco, fez de cabeça aos 45 do segundo tempo após assistência de Bidon. Yuri Alberto, titular na posição, saiu no intervalo.

O espanhol falou sobre desencantar e como se prepara para entrar em campo. O atacante entrou na partida ao longo do segundo tempo.

Um pouco agridoce pela partida, mas bom conseguir um empate fora de casa contra uma equipe competitiva como o Bahia.