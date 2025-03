Héctor Hernández celebra primeiro gol pelo Corinthians e valoriza empate contra o Bahia

Na noite deste domingo, com um time recheado de reservas, o Corinthians aproveitou a vantagem númerica e buscou o empate contra o Bahia, em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Héctor Hernández deixou tudo igual para a equipe corintiana.

Héctor Hernández, que chegou ao Corinthians na última temporada, marcou seu primeiro gol com a camisa do clube no duelo deste domingo. O centroavante valorizou o empate e celebrou o primeiro tento pela equipe.

"É um pouco agridoce pelo resultado da partida, mas bem, conseguimos arrancar um bom empate fora de casa, contra uma equipe muito competitiva que é o Bahia. Agora, temos que pensar no próximo jogo e seguir com a ambição de ganhar partidas. Eu estou individualmente muito feliz, vinha de muito tempo sem marcar, estou muito feliz", disse em entrevista ao SporTV.

Héctor Hernández também falou sobre a concorrência que vem enfrentando para ganhar minutos no ataque do Corinthians. Neste domingo, o espanhol voltou a ser utilizado por Ramón Díaz após sete jogos e teve a felicidade de marcar o gol de empate.

"Estava muito forte mentalmente. Eu sabia que a competição aqui é muito grande, a equipe estava muito bem, ganhando, e isso é o importante. Estava sempre ali, ajudando, esperando a minha oportunidade, fazendo o melhor possível, e hoje foi o caso de eu poder entrar, fazer o gol e ajudar a equipe. Estou muito feliz", finalizou o atacante.

Com o resultado deste domingo, o Corinthians somou seu primeiro ponto na disputa do Brasileirão. Neste momento, o Timão ocupa a sexta colocação na tabela de classificação.

O Corinthians, agora, passa a focar na disputa da Copa Sul-Americana. O Timão estreia no torneio continental nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Huracán-ARG, na Neo Química Arena.