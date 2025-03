Gustavo Chagas: Dorival é ex que deixou saudade no São Paulo

Como o fim da relação entre São Paulo e Dorival não foi por problemas em campo, o técnico deixou saudades no clube, ponderou Gustavo Chagas, no Fim de Papo.

O comentarista ressaltou que tal circunstância agrava a situação de Zubeldía, agora mais pressionado por bons resultados.



Se o São Paulo estivesse mais ou menos, o Dorival de bobeira é [como] aquele ex que deixou saudade. Vocês não terminaram porque estava ruim, foi porque ele aceitou um emprego melhor, longe, e você não ia sair da cidade. A sua família está aqui, a mãe, o cachorro. Mas você nunca deixou de amar [o ex]. Agora, ele foi demitido daquele emprego: você balança.

O Zubeldía está em uma situação ruim pela falta de resultado e pelas circunstâncias. Ele tem algum crédito, acho que vai sobreviver até a próxima Data Fifa. Se ali não tiver dado liga, acho que o São Paulo vai atrás de um novo treinador e o Dorival vira favorito.

Gustavo Chagas

