Gui Khury iguala Bob Burnquist com maior nota da história do Vert e é campeão do STU Pro Tour

Neste domingo, o jovem Gui Khury, de apenas 16 anos, sagrou-se campeão do STU Pro Tour, em Porto Alegre. O skatista igualou Bob Burnquist com a maior nota da história do Vert: 98.

Na primeira apresentação, o atual campeão mundial de Vert conquistou nota 94. Em seguida, já com direito a 720º e 900º, recebeu um 97,17. Depois, o jovem fez uma terceira volta praticamente perfeita, pulando para 98.

"É meu primeiro campeonato internacional de Vert aqui no Brasil. Aliás, o STU está de parabéns por essa nova competição. Foram dois finais de semana sensacionais. Estou sem palavras para descrever o que vivi. Muito feliz. Venci no Park, no Vert e também cheguei à final da Mini Ramp. Muito louco! E ainda tirei um 98,00 e igualei um recorde do Bob, uma das minhas referências. Estamos aqui para fazer história. Sou muito grato por tudo que vivi e vivo nesses anos", comemorou Gui.

Outro campeão do dia foi Luiz Francisco, o Luizinho, um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio na modalidade Park. O skatista venceu o Mini Ramp Pro Attack.

"Por andar de Street e de Park, isso me proporciona a colocar tudo que sei fazer dos dois aqui na Mini Ramp. Na verdade, eu gosto é de andar de skate, não interessa em que piso. Mas essa pista é democrática demais, e é muita diversão. Eu sabia que tinha andado bem, mas não acompanhava direito o que os outros estavam fazendo. Só tinha certeza de que meu irmão (André Mariano) tinha feito umas voltas boas e que o Pedrinho (Pedro Carvalho) tinha soltado umas bombas. Não reparei quantas tricks cada um deu. Feliz demais com esse título", disse Luizinho.

No feminino, Raicca Ventura fez disputa acirrada com a japonesa Mizuho Hasegawa. A brasileira levou a melhor e conquistou o título por 92 a 90. Como o resultado é divulgado pelos três juízes apenas ao final de toda apresentação, Raicca revelou ficar surpresa

"Fiquei muito surpresa mesmo, mas bem feliz, claro. Na verdade, sabia que estava numa briga bem forte com a Mizuho, mas consegui acertar muitas manobras, algumas arriscadas. Tive que dar o flip na 45, e vinha errando todos. E ainda dei o Flip Indy na Jam desordenada, quando você fica mais livre para fazer umas tricks que não encaixaram antes, mas com cuidado para desviar das outras meninas. Muito louco! Senti uma energia muito grande vinda da arquibancada. Assim, acertava uma já querendo acertar outra", celebrou.