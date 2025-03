Gramado do Allianz Parque chama atenção antes de Palmeiras x Botafogo

O gramado sintético do Allianz Parque apresenta falhas e aspecto de grama "seca". O registro foi feito neste domingo (30), cerca de uma hora antes da partida entre Palmeiras e Botafogo, marcada para às 16h (horário de Brasília).

O que aconteceu

O estado do gramado do Allianz Parque chamou atenção antes da partida entre Palmeiras e Botafogo, válida pela 1ª rodada do Brasileirão e marcada para às 16h. O registro foi feito cerca de 1 hora antes da partida.

Funcionário do clube explicou que o gramado está assim porque "a cortiça está mais alta", e disse que "quando molhar, melhora".

O gramado sintético tem sido um tema recorrente de debate no futebol brasileiro. Jogadores chegaram a ser unir contra o uso de grama sintética, o que causou até um protesto de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, dizendo que as críticas aos gramados como o do Allianz partiam de jogadores que já deveriam estar aposentados.