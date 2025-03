Goleiro do Boca sofre corte no pescoço após vidro jogado pela torcida rival

O goleiro reserva do Boca Juniors, Leandro Brey, sofreu um corte no pescoço causado por um vidro arremessado pela torcida do Newell's Old Boys, neste domingo (30).

O que aconteceu

As câmeras da transmissão oficial flagraram o goleiro com o pescoço sangrando durante o aquecimento para o jogo do Campeonato Argentino. As imagens também mostraram o preparador de goleiros do Boca com o pedaço de vidro jogado da arquibancada (veja abaixo).

Leandro Brey sufrió un corte por un vidrio arrojado durante la entrada en calor pic.twitter.com/YTA9camGlG -- TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

Ex-goleiro do Grêmio, Augusto Maschesín, hoje no Boca, também foi alvo da torcida do Newell's. Os aficionados jogaram sinalizadores em direção à área do goleiro titular dos xeneizes quando os times se posicionavam em campo para começar o jogo. O episódio atrasou o apito inicial da partida em cerca de cinco minutos.

Newell's e Boca Juniors se enfrentam pela 11ª rodada do Torneio Apertura, no estádio Marcelo Bielsa. O time xeneize é o vice-líder do Grupo A, com 23 pontos em dez jogos, enquanto os anfitriões figuram no outro lado da tabela, na vice-lanterna, com apenas oito pontos.