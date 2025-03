Geraldo Souza e Gabriele Lorencini vencem na abertura da temporada do ciclismo de São Paulo

A temporada do ciclismo de São Paulo começou oficialmente neste domingo. Geraldo Souza, da São José Ciclismo/Instituto Athlon, e Gabriele Lorencini, da Fundesport Araraquara, foram os campeões da categoria Elite do GP Barueri de Ciclismo.

Numa disputa acirrada, Geraldo completou as oito voltas no circuito de 7,3 km, totalizando 58,4 km, com o tempo de 1h 17min 45.766, seguido pelo experiente atleta Patrique Gama Azevedo, da Cria Racing Team, com 1h 17min 46.251, e Paulo Cliver Macedo, da Fundesport Araraquara, com 1h 17min 46.303.

Já Gabriele conquistou a categoria marcando o tempo de 1h 20min 53.500 para as sete voltas, totalizando 51,1 km. A segunda colocação foi de Raissa Silva, da São José Ciclismo/Instituto Athlon, com 1h 21min 28.156, enquanto a terceira foi de Yassmin Syagha, atleta avulsa, com 1h 21min 28.200.

"Foi uma prova bem legal e que marcou em grande estilo este ano em que a FPCiclismo completa seus 100 anos. Teremos muitos eventos interessantes durante a temporada. Estão todos de parabéns", disse José Cláudio Facex, presidente da Federação Paulista de Ciclismo.

Além da disputa, o evento também contou com a categoria que reuniu moradores da cidade de Barueri. O objetivo da categoria é envolver habitantes das sedes das provas para ampliar o uso da bicicleta em todo o estado de São Paulo.