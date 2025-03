Gabriela Muniz fatura dois ouros no Troféu Adhemar Ferreira da Silva

A atleta olímpica Gabriela Muniz marchou '55 km' no Troféu Adhemar Ferreira da Silva e ganhou duas medalhas de ouro. A marchadora ficou com o título de campeã dos 20 km, na sexta-feira (28/3), e venceu os 35 km, na abertura da quinta etapa da competição, neste domingo (30/3), com 3h01min43s7, no sol e calor de Bragança Paulista. Matheus de Liz Correa (AABLU-SC) venceu os 35 km masculino com a marca de 2h36min48s7.

"É um desafio marchar as duas provas em poucos dias. O objetivo de concluir os 35 km era fazer parte de um treinamento para a temporada. Então, estou satisfeita. Foi uma prova dura porque ainda estava com a musculatura doendo dos 20 km, mas de qualquer forma usei como treinamento para a temporada", disse Gabi Muniz, de 22 anos, considerada a melhor marchadora do Brasil em sua faixa etária - "a Caio Bonfim de saias", segundo sua treinadora Gianetti Sena Bonfim.

Nos 20 km o seu tempo foi de 1h39min29s0, e ainda perdeu dois minutos porque foi punida e teve de aguardar no pit lane. Gabi achou "inesperado" o pit lane. "Achei que tecnicamente estava marchando direitinho, mas vou levar como aprendizado."

Outro destaque

No Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Francisco Guilherme dos Reis Vianna (ORCAMPI-SP) venceu os 400 m com barreiras com sua melhor marca pessoal na prova ? 49s56. E comemorou com o treinador Marcelo Lima, logo após cruzar a linha de chegada. "Agora eu acertei a prova", disse. "Eu tirei um peso das costas", explicou, observando que não estava acertando a corrida, muito técnica, e correndo sucessivas vezes acima dos 50 segundos.

"Estou em busca do índice para o Mundial de Tóquio, em setembro, mas tenho de melhorar um segundo ainda". A marca fixada pela World Athletics como índice para o Mundial é 48s50. Viana disse que se inspira em Alison dos Santos, o Piu, campeão mundial e medalhista olímpico na prova, e também em Matheus Lima, semifinalista olímpico dos 400 m com barreiras.