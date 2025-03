Fluminense treina pela primeira vez sem Mano Menezes e foca em estreia na Sul-Americana

Mano Menezes deixou o comando técnico do Fluminense na madrugada deste domingo, após a derrota da equipe para o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta manhã, ainda em Fortaleza, o elenco tricolor se reapresentou e treinou pela primeira vez sem o treinador.

Os jogadores iniciaram a preparação para a estreia na Sul-Americana contra o Once Caldas-COL. Auxiliar técnico fixo do clube, Marcão comandará o time de Laranjeiras na partida, marcada para esta terça-feira, no estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Manhã de treino em Fortaleza mirando a estreia na @SudamericanaBR!

O Fluminense anunciou a saída de Mano logo após o revés para o Fortaleza. A equipe carioca viu Lucero e Tinga marcarem os dois gols que garantiram a vitória ao Leão, no Castelão, em Fortaleza.

Mano Menezes encerra a passagem pelo Fluminense depois de 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. A principal "conquista do treinador" foi liderar a reação no Brasileirão do ano passado, quando o Tricolor estava seriamente ameaçado pelo rebaixamento, mas conseguiu sair do Z4 do torneio.

Marcão tem mais uma sessão de treino para trabalhar a equipe visando o duelo contra o Once Caldas. O elenco deve retomar as atividades nesta segunda-feira. Pelo Brasileiro, o Flu volta a campo no próximo domingo, contra o RB Bragantino, no Maracanã.