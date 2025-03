Flamengo sofre por má pontaria, mas solução para Filipe Luís chega em abril

Do UOL, no Rio de Janeiro

O empate com o Internacional deixou um gosto amargo para Filipe Luís e o Flamengo na estreia no Brasileirão. A má pontaria foi grande vilã da equipe carioca na partida — sobretudo com Juninho —, mas a solução está cada vez mais próxima: Pedro, esperado ainda em abril.

O que aconteceu

O Flamengo finalizou 19 vezes contra a meta do Internacional, mas apenas cinco foram no alvo. Mesmo diante da barreira montada por Roger Machado, os rubro-negros tiveram 13 chutes dentro da área. As finalizações de longa distância poderiam ter sido uma alternativa.

Segundo o Sofascore, os comandados de Filipe Luís tiveram quatro grandes oportunidades para marcar, mas desperdiçaram três delas. Duas nos pés do centroavante Juninho, personagem negativo do clube carioca na partida.

Juninho reconheceu após a partida como falhou diante do goleiro do Inter em sua melhor oportunidade: "Tentei tirar muito dele, uma pena. Achei que ia bater na trave e entrar ainda, pela direção dela. Foi uma falha, não poderia ter falhado.

E olha que o contexto da criação do Flamengo estava complicado, sobretudo no primeiro tempo. O time não teve Gerson e Arrascaeta, precisou depender, inicialmente, dos pontas Luiz Araújo e Michael.

Filipe Luís admitiu a falta de pontaria do Flamengo contra o Internacional. Durante a coletiva, o treinador explicou que o empate, da maneira com que aconteceu, pode ser explicado como consequência do estilo de jogo da sua equipe.

Não conseguimos concretizar as nossas oportunidades em gol. Eles tiveram um contra-ataque e fizeram. Depois tiveram alguma outra oportunidade de contra-ataque, mas é o que sempre digo: nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar. Mas esse é o estilo que quero ver, time pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois, dependeremos de a bola entrar ou não, desses detalhes que são pequenos, mas claro que temos muito a corrigir como todos os jogos Filipe Luís

Solução chegando

Juninho e a adaptação de Bruno Henrique como centroavante chegaram para suprir uma lacuna que deve ser preenchida muito em breve. Segundo o próprio Filipe Luís, a volta de Pedro aos gramados está prevista para abril. O atacante do Flamengo se recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo, sofrida em treino da seleção brasileira, em setembro.

Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto. Ele está na fase final da recuperação. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril Filipe Luís

Bruno Henrique tem sido o titular mais vezes no comando do ataque. O Rei dos Clássicos já acumula cinco gols em nove partidas nesta temporada.

Mas Juninho e Bruno Henrique não apresentam as mesmas características de camisa 9 como Pedro. O pivô e a finalização do artilheiro poderiam ter feito a diferença contra o Internacional. A recuperação é tratada com cautela pelo Flamengo internamente, mas o retorno em abril não era esperado pelo departamento médico.

Pedro está entre os maiores artilheiros do Flamengo no século e também faz parte da lista da história completa do clube, embora ainda não tenha chegado aos dez primeiros. O centroavante foi eleito Rei da América em 2022, quando o clube carioca foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.

Ao todo, Pedro balançou as redes 30 vezes em 2024, além de ter somado oito assistências em apenas 43 compromissos com a camisa rubro-negra. Ainda não há uma data exata para a volta aos gramados, mas a expectativa só cresce, especialmente diante da estreia frustrante do Flamengo no Brasileirão.