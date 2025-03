Filipe Luís lamenta queda de Dorival e despista sobre seleção: 'Tenho contrato com o Flamengo'

Mal iniciou a carreira de treinador, Filipe Luís já chama a atenção com seu trabalho à frente do Flamengo e tem seu nome cotado para assumir o comando da seleção brasileira, apesar da preferência da CBF por técnicos estrangeiros como o italiano Carlo Ancelotti e o português Jorge Jesus.

Após o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Internacional, na noite de sábado, no Maracanã, o comandante rubro-negro tentou se esquivar ao ser questionado sobre o sucessor de Dorival Júnior, demitido após a goleada sofrida para a Argentina, pelas Eliminatórias, e, assim como Ancelotti, afirmou estar concentrado no clube com o qual tem contrato.

"Minha semana foi o Inter. Totalmente estudando, analisando, treinando... Vocês me conhecem, tenho contrato com o Flamengo. A única coisa que penso é na Libertadores, no (Deportivo) Táchira", disse Filipe Luís, em coletiva de imprensa, referindo-se ao adversário da estreia na competição continental.

O técnico rubro-negro também lamentou a demissão de Dorival Júnior, de quem é próximo, pela CBF. "Assisti ao jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival, que é um grande amigo, tenho um respeito muito grande por ele, me ajudou muito. Desejo sucesso e que em breve estejamos nos enfrentando novamente no campo", comentou.

Em relação ao empate de sua equipe, uma das fortes candidatas ao título nacional, Filipe Luís lamentou falta de pontaria no setor ofensivo e disse que terá de trabalhar para que o time crie chances e as convertam. Mesmo atuando com quatro atacantes, os anfitriões cansaram de perder gols e contaram com um desvio do zagueiro Léo Pereira para evitar a derrota para o Internacional.

"Obviamente, os atacantes vivem de gols e durante a temporada passam por altos e baixos, precisa estar frio na frente do goleiro. Esses atacantes precisam desses gols. Vão ter dias que a bola não vai entrar, como foi hoje. Haverá dias que eles vão converter até as (bolas) mais difíceis e haverá dias que as fáceis não vão entrar. Isso é do futebol", afirmou o comandante, que aguarda o retorno de Pedro no próximo mês.

"Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, porque ele está na fase final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril", afirmou o comandante. O camisa 9 não joga há mais de seis meses, desde que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), diante do Deportivo Táchira, em San Cristóbal, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores.