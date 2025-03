Ex-Fluminense, Felipe Melo diz que teria demitido Mano Menezes antes

A saída do técnico Mano Menezes do Fluminense não causou surpresa ao ex-volante Felipe Melo, que encerrou sua carreira no fim do ano passado pela equipe carioca, justamente com o treinador no comando. Ele acredita que a demissão demorou a acontecer da parte da diretoria do Tricolor das Laranjeiras.

"Acho que o Mano Menezes deveria ter saído antes", comentou Felipe Melo em vídeo gravado nas redes sociais. "Se eu tivesse a caneta, teria agradecido depois do jogo contra o Palmeiras, ano passado (na última rodada do Brasileirão), e falaria 'muito obrigado e tchau'. Nos corredores, falavam assim: 'Será que vai passar do Carioca?'. E demorou, né? Passou do Carioca, mas saiu na primeira rodada do Brasileiro", completou.

Mano Menezes caiu depois da derrota do Fluminense neste sábado para o Fortaleza, em uma atuação muito ruim do time na estreia do Brasileirão 2025. Felipe Melo comentou as informações sobre uma possível queixa do elenco em relação à postura do técnico, que chegou a discutir com o astro Marcelo no ano passado.

"Vi que o descontentamento dos atletas teria ajudado na decisão de demiti-lo. Demoraram a entender. Também vi na televisão que ele discutiu com o Thiago Silva, o capitão da equipe. Uma hora a verdade chega. Comandados precisam de comando", cutucou.

Felipe Melo garante a torcida por um bom desempenho do Fluminense em 2025. ""Espero que Deus dê sabedoria para a diretoria contratar um técnico que ajude esse belo time. O Fluminense tem um bom elenco, melhor que o do ano passado, mas (os jogadores) precisam treinar, né?", afirmou o ex-volante.