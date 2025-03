Em jogo atrasado, Palmeiras perde para o Juventude pelo Brasileiro sub-20

Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, realizado de forma tardia, o Palmeiras foi derrotado pelo Juventude neste domingo. No Estádio Municipal Homero Soldatelli, a equipe alviverde paulista por 2 a 0.

Com o resultado, as duas equipes ficam com os mesmo seis pontos. O Juventude subiu para a sexta posição, enquanto o Palmeiras continua no quinto lugar.

O Palmeiras volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Santos, pela quarta rodada do Brasileiro sub-20, às 15h (de Brasília). Pela mesma competição, o Juventude enfrenta o Internacional na sexta, às 20h30.

Os gols

Logo aos cinco minutos da primeira etapa, o Juventude abriu o placar com uma finalização por cobertura do meia Guilherme Teixeira.

Aos 47 minutos da etapa complementar, o Juventude marcou o segundo gol e garantiu a vitória sobre o Palmeiras.