E o Charles? Ilia Topuria revela promessa do UFC para disputar cinturão

Ilia Topuria, um dos principais nomes em ascensão no MMA, continua a ser destaque no noticiário do esporte. Em uma recente coletiva de imprensa realizada neste final de semana, em Madrid, após o evento 'WOW 17', o georgiano naturalizado espanhol não escondeu sua grande ambição: disputar o título contra Islam Makhachev, atual campeão da categoria dos pesos-leves (70 kg). Durante a entrevista, uma surpresa, Topuria revelou que o UFC lhe fez uma promessa importante.

De acordo com o atleta, seu futuro no MMA já está definido, e agora falta apenas a confirmação da data para seu retorno ao octógono. Esse duelo será parte de um acordo com a organização, que começou no mês passado, quando ele abriu mão do título dos pesos-penas (66 kg). Esse movimento, segundo Topuria, só faria sentido se o cinturão dos leves fosse o próximo passo natural em sua carreira.

"Me prometeram que minha próxima luta será pelo cinturão. Por isso, deixei o meu vago. Agora, é só esperar um pouco mais. Lutar contra o Ilia é complicado. Não sei quando será minha próxima luta. Só precisamos ajustar alguns detalhes, mas posso confirmar que o cinturão estará em jogo", afirmou o atleta, em vídeo registrado pelo jornal MARCA.

Se as declarações do georgiano naturalizado espanhol estiverem corretas, seu próximo desafio deverá ser contra Islam Makhachev, que domina a divisão dos leves e acumula impressionantes 15 vitórias consecutivas. No entanto, resta saber se o russo também tem planos de subir para uma categoria superior, o que deixaria o posto de campeão dos leves em aberto novamente.

Rivalidade com Do Bronx

Em sua busca pelo cinturão dos leves, Topuria gerou polêmica em uma recente troca de farpas com Charles 'Do Bronx' Oliveira. O brasileiro, atual número 2 no ranking da categoria, revelou publicamente seu desejo de ser o próximo desafiante de Makhachev, o que aparentemente incomodou o espanhol.

Em uma resposta, Topuria comentou sobre o número de derrotas de Do Bronx no MMA, gerando uma reação ainda mais ríspida por parte do brasileiro. "Eu não desrespeitei o Charles, só falei a verdade. Ele tem dez derrotas. Ele diz que esta é a divisão mais difícil, mas isso não me importa. Eu ainda acho que ele nunca leu um jornal", declarou Ilia.

Apesar da troca de provocações, Topuria tentou minimizar a tensão, afirmando: "Não tenho nenhum problema com o Charles, isso é apenas esporte." Embora a rivalidade tenha se intensificado nas redes sociais, Ilia deixou claro que não guarda rancor do possível adversário e que, no fim das contas, a luta entre eles será apenas mais uma batalha esportiva no octógono.

