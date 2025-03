Decisivo, Vegetti valoriza vitória do Vasco e exalta defesa de Brazão: "Não consegui acreditar"

A vitória do Vasco sobre o Santos por 2 a 1, na estreia no Campeonato Brasileiro, teve a marca registrada do artilheiro Pablo Vegetti. O argentino, que já soma 41 gols em 88 jogos pelo Cruzmaltino, não só marcou o gol da virada de cabeça, mas também deu a assistência para o primeiro gol de Nuno Moreira.

O Vasco, conhecido por ser o time que mais utilizou as jogadas aéreas no Brasileirão do ano passado, com 41 cabeceios, sendo 17 deles de Vegetti, mostrou que a estratégia continua sendo uma arma poderosa. Aos 13 minutos, o argentino tocou de cabeça para Nuno Moreira empatar, já no segundo tempo. Depois, o argentino completou cobrança de falta de Payet e testou firme para virar o jogo.

Vegetti valorizou a vitória da equipe de Fábio Carille na estreia e exaltou a grande defesa do goleiro santista Gabriel Brazão, que operou um milagre após um cabeceio do artilheiro vascaíno, quando o jogo ainda estava empatado.

JÁ SAIU A PRIMEIRA COMEMORAÇÃO DO PIRATA NO BRASILEIRÃO 2025 ????? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/z23SADoreY ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 30, 2025

"Começamos muito abaixo, mas sempre viramos em casa. Começar o ano com um triunfo em casa é muito importante, temos um ano muito longo, com muitos jogos, mas temos um time muito qualificado", disse Vegetti.

"Eu não consegui acreditar. Depois (da defesa de Brazão), tive que reconhecer, mas ainda bem que depois tive a revanche e fiz o gol para sairmos com os três pontos, que eram muito importantes pra gente", completou.

Autor do gol de empate, Nuno Moreira rasgou elogios ao atacante argentino. "O Vegetti é o melhor cabeceador que já vi, eu tive sorte. O Vegetti é muito forte, eu tive sorte de jogo, mas muito feliz por ter marcado e pelos três pontos", afirmou.

Agora o Vasco volta suas atenções para a estreia na Sul-Americana. O Cruzmaltino enfrenta o Melgar, quarta-feira, em Arequipa, no Peru. No sábado, terá pela frente o Corinthians, fora de casa, pela segunda rodada do Brasileirão.