Cuca pede paciência para a chegada de reforços no Atlético-MG

A derrota para o Grêmio na estreia do Brasileirão frustrou o Atlético-MG depois dos dias de festa em relação ao título do Campeonato Mineiro. Por iniciar uma disputa de maior exigência em comparação aos estaduais, o técnico Cuca foi novamente questionado sobre as conversas com a diretoria do Galo para a chegada de reforços.

Recentemente, o Atlético-MG perdeu mais uma peça importante no setor ofensivo. Como seu espaço estava ficando menor no elenco, o centroavante Deyverson foi liberado para defender o Fortaleza.

"Acho que potencializamos o elenco em todos os sentidos. Os jogadores estão evoluindo jogo a jogo na parte tática e técnica. Repito, tirando o resultado, fizemos um grande jogo (contra o Grêmio). Temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso", afirmou Cuca.

O treinador sabe das dificuldades em conseguir reforços no inflacionado mercado do futebol. Por isso, pede paciência aos torcedores com as negociações.

"De repente, se você não traz nessa janela, tem outra janela daqui a dois meses, é mais ampla e você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele "up" que geralmente as equipes dão naquele momento. Temos que ter paciência. São algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. A gente vai valorizar e muito esse pessoal que está aí, também", complementou o técnico.