Cruzeiro chega à Argentina para estreia na Sul-Americana contra o Unión de Santa Fe

Na noite deste domingo, o Cruzeiro desembarcou em Santa Fe, na Argentina, onde joga na terça-feira contra o Unión de Santa Fe-ARG. O duelo é válido pela primeira rodada da Sul-Americana.

A delegação cruzeirense embarcou no período da tarde, horas após a vitória na estreia pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado. Com gols de Dudu e Gabigol, o Cabuloso venceu o Mirassol no Mineirão, por 2 a 1, e iniciou a competição com o pé direito.

Atual vice-campeão da Sul-Americana, o time mineiro disputa o torneio continental pela segunda temporada consecutiva. Neste ano, a equipe de Leonardo Jardim é cabeça de chave do Grupo E, que conta com Palestino-CHI e Mushuc Runa-EQU, além do Unión de Santa Fe-ARG.

Para enfrentar o time argentino, o treinador ainda não deve contar com o meia Japa, o zagueiro João Marcelo e o centroavante Dinenno, que desfalcaram o time contra o Mirassol. Assim, a tendência é que Jardim mantenha a base da formação do último sábado.

O Cruzeiro ainda tem mais um dia de preparação para o confronto. As equipes se enfrentam na terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril.