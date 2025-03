Corinthians mede forças com Bahia em duelo de campeões estaduais no Brasileirão

Celebrado o título do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo neste domingo, às 20h, para medir forças com o Bahia, em Salvador, pela rodada de estreia do Brasileirão 2025. Em duelo de campeões estaduais, o time do Parque São Jorge inicia sua trajetória na competição nacional com a missão de manter a 'pegada' que o levou a erguer um troféu após seis anos.

A conquista diante do rival Palmeiras começou a ser desenhada ainda no ano passado, quando o Corinthians fez ótimas movimentações na janela de transferências do meio da temporada e qualificou o elenco com nomes importantes, como Memphis Depay, André Carrillo, José Martínez e Hugo Souza. A ida ao mercado acabou sendo necessária justamente por causa da péssima campanha do time no Brasileirão.

Em grave crise política e financeira, o Corinthians passou dez rodadas consecutivas entre os quatro últimos colocados do Brasileirão 2024. Com a chegada dos reforços, além do técnico Ramón Díaz, o time mudou da água para o vinho e protagonizou uma arrancada histórica, saindo da zona de rebaixamento para alcançar uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

Com a manutenção do elenco, o time do Parque São Jorge continuou a toada vitoriosa em 2025, fechando a fase de grupos do Paulistão com a melhor campanha. Entretanto, a não classificação do time para a fase de grupos da Libertadores colocou em xeque o trabalho de Ramón, que fez ajustes no time, especialmente na defesa, e levou a equipe ao título estadual.

"Preparamos o Corinthians para isso. É muito bom ganhar porque isso valida o que está sendo feito, mas independentemente dos resultados, sabemos que estamos fazendo um trabalho de reconstrução", disse o executivo de futebol Fabinho Soldado após a vitória no Paulistão. "Vamos continuar com ambição. Temos três campeonatos importantíssimos esse ano para que o Corinthians comece a gostar de ganhar e que a gente continue fortalecendo esse clube que nos deu uma oportunidade enorme de fazer o melhor."

A tendência é de que, mesmo com todo o desgaste da final, o Corinthians leve o que tem de melhor a campo contra o Bahia. Entretanto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, que reclamou de dores no joelho durante a semana, podem ser poupados.

Por sua vez, o Bahia também festeja o título após bater o rival Vitória na final do campeonato Baiano 2025. Sob o comando de Rogério Ceni, o time tricolor vive grande e almeja uma temporada ainda melhor do que a do ano passado, quando também se classificou para a pré-Libertadores. Diferentemente do Corinthians, a equipe de Salvador garantiu a vaga na fase de grupos, mas teve o azar de cair em um chave complicada, com Internacional, Atlético Nacional-COL e Nacional-URU.

O único desfalque do Bahia para o duelo deve ser o meia Michel Araújo, ex-São Paulo, que se recupera de lesão. A equipe tem como destaque o meio-campo formado por Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, além dos atacantes Lucho Rodríguez e Erick Pulga, que vivem boa fase com a camisa tricolor.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CORINTHIANS

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto (Santi Arias), Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Lucho Rodriguez, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).