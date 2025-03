Com um a mais, time alternativo do Corinthians busca empate contra o Bahia pelo Brasileirão

O confronto entre o atual campeão paulista e o atual campeão baiano terminou empatado. Neste domingo, com um time recheado de reservas, o Corinthians aproveitou a vantagem númerica e foi buscar o empate contra o Bahia, em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Héctor Hernández deixou tudo igual para a equipe corintiana.

Com o resultado, tanto Corinthians como Bahia somam um ponto nessa rodada de estreia. Neste momento, o Timão ocupa a sexta colocação na tabela, enquanto o Tricolor de Aço figura em nono lugar.

Os dois times, agora, voltam suas atenções para as competições continentais. O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Huracán-ARG, na Neo Química Arena. Enquanto isso, o Bahia faz seu primeiro jogo pela fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira, contra o Internacional, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Já pela segunda rodada do Brasileirão, o Timão entra em campo no próximo sábado, quando encara o Vasco, às 18h30, na Neo Química Arena. O Bahia, por sua vez, duela contra o Santos no domingo (06), a partir das 20h30, na Vila Belmiro.

O jogo

O Bahia esteve próximo de abrir o placar logo no segundo minuto de partida. Caio Alexandre encontrou bom passe para Everton Ribeiro. O camisa 10 deu um toquinho para Lucho Rodríguez e o centroavante finalizou de dentro da área, mas Donelli fez grande defesa e evitou o gol tricolor.

Com 22 minutos, o Bahia quase chegou a abrir o placar novamente. Luciano Juba foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Sem marcação, Jean Lucas teve tempo de dominar e finalizar de dentro da área, mas mandou por cima do gol.

Foi somente aos 24 minutos da primeira etapa que o Corinthians alcançou sua primeira finalização do jogo. Yuri Alberto recebeu na intermediária e arriscou o chute forte, mas o goleiro Ronaldo caiu para fazer a defesa tranquila.

Com 45 minutos no relógio, o Bahia finalmente abriu o marcador na Fonte Nova. Luciano Juba arrancou na entrada da área, carregou e alçou bola para dentro da área. Gilberto se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo do gol.

Logo no início da segunda etapa, o Bahia chegou ao gol do Corinthians em dois lances seguidos. Primeiro, Lucho Rodríguez cabeceou nas mãos de Donelli. Em seguida, Pulga avançou pelo lado esquerdo e cruzou para a pequena área. Ademir finalizou e Donelli fez a defesa à queima-roupa.

Com cinco minutos do segundo tempo, o Timão ficou com um homem a mais em campo devido à expulsão de Everton Ribeiro. O técnico Ramón Díaz promoveu algumas mudanças, mas o Alvinegro seguiu encontrando dificuldades para criar oportunidades e tentar empatar o jogo.

Aos 34 minutos, o Corinthians chegou a deixar tudo igual no placar. Talles Magno foi lançado em velocidade e carregou até perto da área. O atacante tocou para trás e Romero chegou batendo de primeira, acertando um bonito chute no ângulo. A arbitragem, porém, pegou um impedimento de Talles no início da jogada e anulou o gol. O VAR checou o lance e confirmou o impedimento.

Nos minutos finais, o Timão seguiu em busca do empate - e conseguiu. Breno Bidon cruzou para dentro da área e Héctor Hernández deu um peixinho e completou de cabeça para o fundo das redes, deixando tudo igual em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 30 de março de 2025, domingo



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Thiago Henrique Neto (RJ)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

GOLS: Gilberto, aos 45? do 1ºT (Bahia) / Héctor Hernández, aos 44? do 2ºT (Corinthians)



Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Jean Lucas e Gabriel Xavier (Bahia) / João Pedro Tchoca e Breno Bidon (Corinthians)



Cartão vermelho: Everton Ribeiro, aos 6? do 2ºT (Bahia)

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Gabriel Xavier), Erick Pulga (Erick) e Lucho Rodríguez.



Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná (João Pedro Tchoca), André Ramalho, Cacá (Héctor Hernández) e Hugo (Angileri); Maycon, Alex Santana (Igor Coronado) e Breno Bidon; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto (Charles).



Técnico: Ramón Díaz