Abel se irrita e cita torcida do Botafogo como exemplo no Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou após o empate por 0 a 0 com o Botafogo neste domingo (30), no Allianz Parque.

O treinador português enalteceu o Botafogo e a torcida alvinegra no Allianz, lamentou a ausência de alguns jogadores e discutiu com jornalistas que indagaram sobre a possível falta de repertório da equipe alviverde.

O que ele disse

Logo no início da coletiva, Abel Ferreira enalteceu o Botafogo dizendo que é uma equipe que está "no nível" do Palmeiras. O técnico ainda citou que a torcida do Botafogo apoiou a equipe carioca no Allianz, gritando "Somos campeões". O técnico alfinetou a torcida palmeirense ao se referir a este momento.

Vocês viram eles cantando 'Somos campeões, somos campeões'. Vocês já viram nossa torcida fazer isso nos anos em que fomos campeões? Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel Ferreira esbravejou logo na segunda pergunta da entrevista coletiva. O técnico foi indagado sobre o fato de o Palmeiras abusar de bolas lançadas para Estêvão e cruzadas na área. "80% dos gols são feitos de combinações de cruzamento. Foi o que fizemos durante todos esses anos e vamos continuar fazendo", disse o técnico, sem explicar se o dado dizia respeito à equipe do Palmeiras ou uma estatística do futebol como um todo.

Começou então um princípio de bate-boca entre o técnico e um repórter, que rebateu dizendo que parece que o Palmeiras não trabalha jogadas. "Essa é sua opinião", replicou o técnico palmeirense.

Quando parecia que os ânimos estavam mais calmos, o técnico voltou sua atenção ao repórter da questão anterior. Abel estava falando da falta que jogadores como Paulinho, Marcos Rocha e Gustavo Gómez estão fazendo ao Palmeiras, e voltou a falar sobre as jogadas do Palmeiras.

Nossas rotas de ataque são combinações entre ponta e lateral. Combinações entre o meio e o ataque, e cruzamentos. São três rotas de ataque. E lógico que falta um pouco da criatividade dos jogadores também Abel Ferreira

O técnico ainda defendeu Vitor Roque, que ainda não balançou as redes pelo Verdão. "Lembram-se de um tal Mbappé? Que em sete jogos pelo Real Madrid fez 0 gols? Então... Eu já digo isso porque sei como vocês são", disse Abel, citando o francês que demorou a engrenar no time espanhol após transferência do PSG e hoje é artilheiro da equipe.

O técnico português ainda comentou que a perda do Campeonato Paulista para o Corinthians afeta o "lado anímico" da equipe, e que o Palmeiras ainda vai evoluir. "Falta termos todos os jogadores disponíveis, falta ganhar para dar um pouquinho de confiança. Estamos longe de nosso nível ainda", concluiu.