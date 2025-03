Canelo dá conselhos de casamento a Jake Paul, mas descarta duelo com youtuber

O famoso youtuber e, agora, boxeador Jake Paul anunciou seu noivado com a patinadora Jutta Leerdam. Como é comum entre noivos, ele busca conselhos para manter um relacionamento estável e saudável. No entanto, o que Jake Paul talvez não esperasse era que seu rival, o boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez, fosse se manifestar publicamente com dicas sobre como cultivar um compromisso duradouro.

Canelo, que é casado com Fernanda Gómez desde 2021, decidiu compartilhar um pouco de sua experiência com o jovem Paul. "Desejo o melhor para ele e sua namorada. Paciência e muito amor são essenciais em um relacionamento", ponderou o atleta durante entrevista ao "TMZ Sports".

Apesar da cordialidade nas palavras, a relação entre Jake Paul e Canelo vai muito além. Os dois carregam uma rivalidade pública que quase se concretizou em uma luta oficial. Tanto que o youtuber passou meses tentando persuadir Álvarez a aceitar o duelo, mas, para o mexicano, essa possibilidade parece ter ficado no passado. Quando perguntado sobre a chance de esse confronto acontecer, Canelo foi direto e incisivo.

"Eu nunca digo nunca, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Mas como um combate oficial, não, eu não acho que vai acontecer", finalizou.

Foco de Canelo

Enquanto Jake Paul se ocupa com questões pessoais e rivalidades, Canelo Álvarez mantém o foco em sua carreira e na próxima grande batalha de sua trajetória. No dia 3 de maio, o mexicano enfrentará William Scull, atual campeão super-médio (76,2 kg) pela IBF (Federação Internacional de Boxe), em um combate que promete ser desafiador.

Com um recorde invicto de 23 vitórias, Scull chega à luta com grande confiança. No entanto, Álvarez não demonstra receio. Durante a entrevista, ele reconheceu a qualidade do adversário, mas enfatizou que, embora o desafio seja significativo, ele já enfrentou os mais diversos tipos de boxeadores e sabe como se adaptar para garantir a vitória.

Atualmente, Canelo detém os cinturões das principais entidades da categoria: Ring, WBO (Organização Mundial de Boxe), WBA (Associação Mundial de Boxe) e WBC (Conselho Mundial de Boxe). Assim, o vencedor do confronto, marcado para ocorrer na Arábia Saudita, poderá se tornar o campeão mundial indiscutível do peso.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok