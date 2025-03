Caixinha pede "outra maturidade" ao Santos e evita falar de Neymar e Soteldo após derrota

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro com uma derrota de virada contra o Vasco, por 2 a 1, neste domingo, sem São Januário. Pedro Caixinha, treinador do Peixe, lamentou o resultado e a postura da equipe em momentos cruciais da partida.

"Não era um resultado que queríamos. Em determinados momentos do jogo, fomos a equipe que queremos ser, demos essa imagem do que queremos ser, mas não o conseguimos ser na totalidade do jogo. E, em particular, o momento do jogo que eu destaco, são os primeiros 10 minutos do segundo tempo quando a equipe tinha que ter entrado com outra maturidade", disse Caixinha, técnico do Santos, em entrevista coletiva.

O comandante português analisou o duelo. Caixinha destacou os melhores e os piores momentos do Santos durante os 90 minutos.

"A equipe não lutou bem nos primeiros 15 minutos. Nós começamos a tocar para trás e dar uma ideia ao adversário de que nos podia pressionar. A partir da metade do primeiro tempo, a equipa encontrou-se, porque o adversário não pressionou muito na frente, baixou mais. E teve uma coisa muito importante que nós queríamos, que era ter o controle emocional do jogo. E foi com essa vantagem emocional e vantagem no resultado que fomos para o intervalo", analisou Caixinha, que lamentou a falta de marcação de Zé Ivaldo em Vegetti.

"O Tiquinho tinha ali já alguma queixa, sabíamos que era uma das substituições. O Barreal, que fez uma grande partida, também teve algum desgaste, esse sim, em termos do ritmo. E o próprio Rollheiser, apesar de ter altos e baixos no jogo, manteve também uma dinâmica que pensávamos que podia ser substituída. Não conseguimos tanto que a bola tivesse mais chegada na área. Aí, o adversário aproveitou e muito bem. Uma situação do Vegetti, que faz assistência para o primeiro gol. E depois, na falta, em que, efetivamente, tínhamos um responsável para fazer essa marcação, e um jogador com a qualidade do Vegetti não pode estar só na área, na forma como finalizou", complementou o treinador do Santos.

Situação de Neymar e Soteldo

Questionado sobre os dois jogadores que desfalcaram o Santos na estreia do Brasileirão, Pedro Caixinha preferiu não responder em "respeito" aos relacionados.

"Não vieram, não vou falar sobre eles. Respeitamos todos que estão aqui, que acho que fizeram um trabalho muito meritório em termos daquilo que é a nossa representação. Sempre que nós não tivermos aqui um jogador, seja ele Neymar, seja ele Soteldo, eu não vou falar. É respeito para os jogadores que estiveram aqui a fazer este esforço", finalizou Pedro Caixinha.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos retorna aos gramados no próximo domingo (7) para enfrentar o Bahia. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).