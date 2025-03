Caixinha explica alterações e vê Santos mal na bola aérea contra o Vasco

Pedro Caixinha explicou em que momento o Santos perdeu, de fato, a partida para o Vasco em São Januário. Na opinião do técnico português, o aspecto físico da equipe pesou, e o mental não foi forte o suficiente para aguentar a instabilidade dos 15 primeiros minutos da etapa complementar.

O que aconteceu

Criticado pelos santistas após o apito final, Caixinha elucidou o torcedor sobre o desgaste físico do Santos no Rio de Janeiro. Segundo o comandante, Barreal, Tiquinho Soares e Rollheiser, importantes no primeiro tempo, não aguentariam os 90 minutos.

É verdade de que um ou outro jogador sentiu alguma dificuldade em energia física, o Tiquinho tinha ali já alguma queixa no intervalo, sabíamos que era uma das substituições, o Barreal que fez uma grande partida também tinha desgaste, sim, em termos do ritmo de jogo, e o próprio Rollheiser, apesar de ter altos e baixos no jogo, manteve também uma dinâmica que pensavam que podia ser substituída. Os jogadores no meio de campo, que agarramos por substituir, já foi no mínimo no sentido de tentar arriscar e ter mais presença na área, não conseguimos tentar abrir o campo, não conseguimos tanto que a bola tivesse mais chegada na área

- Pedro Caixinha, técnico do Santos

O que mais Pedro Caixinha falou

O momento que o Santos se perdeu: "O que demos aos jogadores era de que nós tínhamos que fazer uma entrada no jogo, em particular nos primeiros 15 minutos, que fossem muito fortes para aproveitar o momento como tínhamos terminado o primeiro tempo. Quando tínhamos mais gente e aí o adversário aproveitou, e muito bem, uma situação do Vegetti, não na primeira bola, que assim isto faz à assistência para o primeiro gol, que é um jogador mesmo marcado, é difícil, mas sim uma desatenção naquilo que foi o regresso dessa segunda bola. E depois, na jogada de falta, onde, efetivamente, tínhamos um responsável por fazer essa marcação, um jogador com a qualidade do Vegetti não pode, individualmente, estar só na área, da forma como finalizou. A história do jogo é esta, não era o resultado que queríamos, em determinados momentos do jogo, fomos essa equipa que queríamos ser, digamos essa imagem que queríamos ser, mas não conseguimos ser na totalidade do jogo, e em particular o momento do jogo que eu destaco, são os primeiros 10 minutos do segundo tempo da equipa. Tinha que ter entrado com alta maturidade, com alta possibilidade e outro controlo do jogo para retirar a imprensa. Mais a iniciativa e o controle no sistema."

Não foi só a parte física: "Deixo ter a análise do GPS e digo não, mas se nós analisarmos a questão física só por isso, eu diria que é também um pouco produtor. De qualquer maneira, quando a equipe não mantém a bola, sofre mais, tem que correr mais e isso foi o que se passou, em particular nessa entrada no jogo, nos momentos em que demos ao final do adversário, para dar essa resposta que o Barreal sofreu, que não tinha essa vitalidade no ritmo, o Tiquinho já tinha essa condição ao intervalo como foi passada por ele e pelo próprio produtor e o Rollheiser também era um jogador que teríamos as nossas expectativas de se poderia durar os 90 minutos ou não."

Sem resposta sobre Neymar e Soteldo: "Eles não vieram. Respeitamos todos os que estão aqui, que acho que fizeram um trabalho muito, muito meritório em termos daquilo que é a nossa representação. E sempre que nós não tivermos aqui um jogador, seja o Neymar, seja o Soteldo, eu não vou falar muito. Temos muito respeito para os jogadores que tiveram aqui a fazer isso."