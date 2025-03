Brazão vê Santos 'desatento' no segundo tempo de derrota para o Vasco

Gabriel Brazão lamentou bastante a derrota de virada do Santos para o Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro. O duelo de gigantes do futebol brasileiro terminou 2 a 1 para os donos da casa.

O que aconteceu

O Santos saiu na frente com Barreal, após linda assistência de Tiquinho Soares, mas sofreu a virada por dois gols no segundo tempo. Brazão atribuiu a falta de concentração do Peixe na etapa complementar ao resultado negativo.

A gente tem que trabalhar nisso para não ter essas desatenções, o campeonato começou agora, mas cada jogo é uma final para nós, é concentrar, trabalhar durante a semana, para não cometer os mesmos erros, e, no próximo jogo, sair com a vitória. Não voltamos bem para o segundo tempo, muita desatenção, não pode, um jogo do tamanho de um Vasco e Santos, a gente não pode ter essas desatenções, infelizmente, nessas desatenções tomamos os gols e saímos com a derrota.

Gabriel Brazão, do Santos, ao Premiere

Brazão foi um dos poucos que salvou no revés santista. O goleiro não teve culpa em nenhum dos gols marcados pelo Vasco, especialmente o segundo, em que a zaga deixou Vegetti livre para cabecear, e ainda fez um milagre em cabeçada do artilheiro argentino.