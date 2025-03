Brazão lamenta desatenção do Santos em derrota contra o Vasco: "Não pode"

Gabriel Brazão, goleiro do Santos, não escondeu seu descontentamento com o Peixe, sobretudo no segundo tempo, na derrota contra o Vasco. A equipe paulista sofreu uma virada por 2 a 1, em São Januário, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

No segundo tempo, acho que a gente não entrou em campo. Faltou muito, a gente tem que trabalhar nisso para não ter essas desatenções. O campeonato começou agora, mas cada jogo é uma final para nós. É concentrar, trabalhar durante a semana para não cometer os mesmos erros e no próximo jogo sair com a vitória", disse Gabriel Brazão à Record.

"Não voltamos bem para o segundo tempo. Muita desatenção, não pode em jogo do tamanho de Vasco e Santos. A gente não pode ter essas desatenções. Infelizmente, tomamos os gols e saímos com a derrota", completou o goleiro do Santos.

Final de jogo. O Santos é superado por 2 a 1. #VASxSAN pic.twitter.com/2OszD5HW0K ? Santos FC (@SantosFC) March 30, 2025

Aos 24 minutos do segundo tempo, Brazão fez uma defesa muito bonita em uma cabeçada de Vegetti, no contrapé. O goleiro comentou o lance e projetou o próximo compromisso do Santos.

"Foi uma defesa difícil, infelizmente não pude ajudar mais o grupo, triste pela derrota e trabalhar para no próximo jogo poder dentro da Vila Belmiro, com o apoio da nossa torcida, sair com a vitória", finalizou à CazéTV.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos retorna aos gramados no próximo domingo (7) para enfrentar o Bahia. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).