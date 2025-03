City vai à semi no sufoco e mantém Guardiola vivo contra pior temporada

O Manchester City sofreu, mas está na semifinal da Copa da Inglaterra. Após ver o brasileiro Evanilson abrir o placar, o City contou com um garçom da base e dois centroavantes para fazer 2 a 1 em cima do Bournemouth, fora de casa, pelas quartas de final da competição. Haaland e Marmoush marcaram para os Citizens.

Haaland perdeu pênalti, mas se redimiu no segundo tempo. Em um primeiro tempo para esquecer, o norueguês parou em Kepa na melhor chance, mas se redimiu e marcou o primeiro da virada do City.

Marmoush assumiu o comando do ataque e sacramentou a virada após três minutos em campo. Ele entrou na vaga de Haaland, que se lesionou instantes após seu gol.

A vitória ainda contou com duas assistências do "cria" Nico O'Reilly. O meio-campista de 20 anos integra as categorias de base do time inglês desde os oito anos.

O resultado mantém Pep Guardiola vivo na briga por um título. O treinador luta para não repetir sua pior temporada da carreira, pelo City, em 2017, quando bateu na trave em todas as competições nacionais e europeias.

O City enfrentará o Nottingham Forest na próxima fase. Do outro lado da chave estão Aston Villa e Crystal Palace.

Como foi o jogo

City começou afobado, e Haaland perdeu pênalti e contra-ataque "de manual". A bola queimou no pé do time de Guardiola no início do primeiro tempo. Com dificuldades para criar com a bola no chão e, incomodado com a pressão dos donos da casa, o City teve as melhores chances nos pés de Haaland. O norueguês, porém, viu Kepa defender o pênalti, minutos depois, desperdiçou um contra-ataque.

Evanilson não perdoou e colocou o Bournemouth na frente. Enquanto o City desperdiçava chances de "tranquilizar" a partida, o atacante brasileiro colocou ainda mais pressão no time de Guardiola ao empurrar a bola para o fundo do gol de Ederson e transformar o volume ofensivo dos donos da casa em gols.

City acordou no segundo tempo, e Haaland se redimiu com ajuda de 'mexida' de Guardiola. O time inglês precisou de quatro minutos para deixar tudo igual, e contou com talento de Nico O'Reilly — que entrou no intervalo para assumir a ponta esquerda — e a redenção de Haaland, que não desperdiçou a terceira tentativa.

Haaland saiu lesionado, substituto fez o 2º do City e Guardiola enlouqueceu no banco. O Manchester City controlava o jogo quando viu seu artilheiro cair no gramado e precisar ser substituído. O egípcio Omar Marmoush foi a campo e precisou de três minutos para marcar o seu, após mais uma assistência de O'Reilly. De longe, Guardiola vibrou com a virada e até chutou o banco de reservas.

Gols e lances importantes

Assim não! Aos 13 minutos do primeiro tempo, Adams desviou a bola com o braço e o árbitro marcou pênalti. Haaland foi para a cobrança, e Kepa pegou no canto esquerdo. Três minutos depois, Adams errou e a bola sobrou para o norueguês, que partiu em velocidade, tocou por cima de Kepa, mas a bola passou por cima do gol.

1x0: Aos 20 minutos do primeiro tempo, Brooks recebeu dentro da grande área, dominou e cruzou na segunda trave. Kluivert chegou tocando para o meio e Evanilson empurrou para o fundo do gol.

1x1: Aos 4 minutos do segundo tempo, De Bruyne recebeu no meio e deu passe em profundidade para O'Reilly, que avançou com muita liberdade, invadiu a área e tocou para o meio. Haaland chegou batendo e empatou.

1x2: Aos 18 minutos do segundo tempo, Gundogan passou na direção da grande área e Semenyo afastou mal. O'Reilly ficou com a bola e acionou rápido Marmoush, que dominou e bateu cruzado para superar Kepa.