Borussia Dortmund bate o Mainz 05 e volta a vencer no Alemão

O Borussia Dortmund voltou a vencer no Campeonato Alemão neste domingo. No Signal Iduna Park, pela 27ª rodada, a equipe de Niko Kovac superou o Mainz 05 por 3 a 1. Maximilian Beier marcou o primeiro gol e Emre Can ampliou em um escanteio. Dessa mesma forma, Beier fez o terceiro. Paul Nebel diminuiu para o Mainz no final da partida.

Com o resultado, o Borussia Dortmund subiu para a décima posição com 38 pontos, empatando com Wolfsburg. Já o Mainz 05 continua na quarta colocação, com 46 pontos, e perdeu a chance de ultrapassar o Eintracht Frankfurt e terminar a rodada no terceiro lugar.

As duas equipes voltam a jogar neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, às 10h30 (de Brasília). O Borussia Dortmund visita o Freiburg, enquanto o Mainz 05 recebe o Holstein Kiel.

O jogo

Uma das melhores equipes em casa, o Borussia Dortmund apresentou mais perigo na primeira etapa. O Mainz 05, mesmo chegando ao ataque, não conseguiu criar grandes chances como o adversário.

O resultado da superioridade do Dortmund veio aos 39 minutos. Com a defesa visitante desarrumada, Adeyemi se livrou da marcação dos zagueiros e passou para Beier abrir o placar. Em uma cobrança de escanteio, o capitão Emre Can marcou o segundo gol com 42, após uma saída equivocada do goleiro Zentner.

No segundo tempo, o Mainz 05 dominou a posse, mas ainda encontrou as mesmas dificuldades na hora de concluir a jogada. Na melhor chance na partida, aos 14 minutos, após pressionar a saída de bola do Dortmund, desperdiçou dois chutes.

Já o Borussia resolveu segurar a pressão do adversário, enquanto esperou uma oportunidade de contra-ataque. Com 27 minutos, em outro escanteio, Beier fez o terceiro. O Mainz diminuiu aos 31, ao pressionar a defesa adversária, Amiri cruzou para Nebel finalizar para o gol.