Barreal marca, mas Santos toma virada do Vasco na estreia pelo Brasileiro

Neste domingo, o Santos estreou com derrota contra o Vasco, de virada, por 2 a 1, no Campeonato Brasileiro 2025. No Estádio São Januário, Barreal abriu o marcador para o Peixe, mas Nuno Moreira e Vegetti cravaram para o Cruzmaltino e decretaram o resultado.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos retorna aos gramados no próximo domingo (7) para enfrentar o Bahia. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

O Vasco, por sua vez, às 19h desta quarta-feira, pega o Melgar-PER no Estádio de la Universidad Nacional San Agustín, pela estreia na Sul-Americana. No sábado, o Cruzmaltino volta suas atenções para o Brasileirão, quando encara o Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30.

O JOGO

O duelo começou quente em São Januário, com o Vasco partindo para cima do Santos. Coutinho, aos 2 minutos, acertou um potente chute de fora da área para a defesa de Brazão. Pouco depois, foi a vez do Peixe chegar com perigo após um chute de Gabriel Bontempo que passou à direita de Léo Jardim.

Aos 9 minutos, o Vasco chegou novamente com perigo. Pela esquerda, Garré cruzou para a área e Vegetti venceu Escobar para cabecear sem direção.

O Santos inaugurou o marcador aos 20 do primeiro tempo. Paulinho errou um passe no campo de defesa para Paulo Henrique e a bola sobrou nos pés de Tiquinho Soares. O camisa 9 do Peixe passou para Barreal, que invadiu a área e tocou de cobertura na saída de Léo Jardim. Maurício Lemos até tentou, mas não conseguiu impedir a bola estufar as redes.

Os mandantes, precisando do resultado, criaram uma grande chance aos 28 minutos. Nuno Moreira recebeu pela esquerda da grande área e finalizou de cavadinha por cima de Léo Jardim. Zé Ivaldo, porém, apareceu e travou o chute do português.

O Peixe partiu em um contra-ataque rápido aos 35 minutos. Bontempo acertou um belo passes de três dedos para Rollheiser, que, por sua vez, lançou para Guilherme dentro da grande área. O camisa 11 do Santos, de perna esquerda, acabou mandando a bola por cima da meta.

Segundo tempo

A primeira grande chegada da etapa complementar foi do Vasco, aos 4 minutos. Em contra-ataque rápido, Garré recebeu, dentro da grande área pela esquerda, e cruzou rasteiro. Livre de marcação, Hugo Moura antecipou-se a Vegetti e finalizou por cima do gol.

O empate do Vasco veio aos 7 minutos. Pela esquerda, Lucas Piton recebeu lançamento de Hugo Moura e cruzou para a área. O centroavante Vegetti venceu a marcação de Zé Ivaldo e cabeceou cruzado. Nuno Moreira, por sua vez, antecipou-se a Gil e completou para o fundo das redes.

Aos 15 minutos, o Santos subiu com perigo. Bontempo passou para Guilherme, que finalizou cruzado para a bela defesa de Léo Jardim. No rebote, o jovem camisa 49 do Santos finalizou e Maurício Lemos bloqueou com carrinho o que poderia ser o segundo gol santista. Aos 20, o goleiro do Vasco defendeu um chute de Barreal.

Quando o relógio marcou 24 minutos, foi a vez de Brazão fazer um milagre. Vegetti completou um cruzamento com um cabeceio muito forte e o goleiro Santista voou no contrapé para defender com o braço direito.

Em cobrança de falta, Payet cruzou a bola para a área e Vegetti desvencilhou-se de Zé Ivaldo para completar de cabeça no canto esquerdo de Brazão, que ficou estático no centro da meta.

JÁ SAIU A PRIMEIRA COMEMORAÇÃO DO PIRATA NO BRASILEIRÃO 2025 ????? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/z23SADoreY ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 30, 2025

VASCO 2 X 1 SANTOS

Data: 30 de março de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)



Público: 19.550 pagantes



Renda: R$ 1.450.000,00

GOLS: Nuno Moreira, aos 7' do 2ºT (Vasco); Barreal, aos 20' do 1ºT (Santos)



Cartões amarelos: Lucas Piton (Vasco); JP Chermont (Santos)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Tchê Tchê) e Coutinho (Payet); Nuno Moreira (Loide Augusto), Garré (Adson) e Vegetti.



Técnico: Fábio Carille

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Diego Pituca), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Barreal (Gabriel Veron); Rollheiser (Luca Meirelles), Tiquinho Soares (Deivid Washington) e Guilherme.



Técnico: Pedro Caixinha