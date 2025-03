Espanhol: Lewandowski salva, Barcelona bate Girona e abre vantagem na ponta

O Barcelona venceu o Girona por 4 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc, neste domingo (30) e respira na liderança da tabela do Campeonato Espanhol. Krejci contra, Lewandowski duas vezes e Ferrán Torres marcaram os gols do Barça, Danjuma anotou o tento do Girona no jogo válido pela 29ª rodada de La Liga

Com a vitória, o Barcelona vai a 66 pontos e abre três de vantagem sobre o Real Madrid na liderança da tabela, que havia encostado na pontuação ontem (29). O próximo compromisso do Barça é contra o Atlético de Madri, na quarta-feira (2), jogo de volta da semifinal da Copa do Rei.

Com a derrota, o Girona estaciona na 13ª posição, com 34 pontos. A equipe agora visita o Andorra, também na quarta-feira (2), pela Copa da Catalunha.

Como foi o jogo

O Barcelona começou o jogo pressionando e obrigando o goleiro Gazzaniga a trabalhar. Pedri e Lewandowski pararam no goleiro do Girona nos primeiros 10 minutos.

A primeira polêmica do jogo também aconteceu cedo: aos 9 minutos, Fermín foi derrubado no limite da área e o árbitro apontou a falta. Chamado ao VAR, o juiz viu um lance anterior e anulou o que seria o pênalti.

Depois de uma pressão inicial, o Barça continuou dominando as ações com bola e o gol demorou, mas saiu no finalzinho do primeiro tempo. Yamal bateu falta na área, a bola acabou desviando no braço de Krejci e morreu na rede.

O Girona empatou no começo do segundo tempo com gol de Danjuma. Blind antecipou a jogada e serviu o atacante, que saiu na cara de Szczęsny e só deslocou o goleiro do Barça.

O Barcelona voltou a pressionar, acertou a trave e, na sequência, conseguiu o segundo gol. Lewandowski aproveitou desvio de Fermín e se atirou na bola para recolocar o Barcelona em vantagem no placar.

Lewandowski marcou de novo para ampliar o placar após contra ataque perfeito do Barcelona. De Jong carregou e só rolou para o camisa 9, que dominou e bateu no canto do goleiro para fazer o seu segundo no jogo, terceiro do líder.

Ferrán Torres sacramentou o resultado. Troca de passes rápida do Barça, Gerard Martín achou o camisa 7, que dominou tirando a marcação e bateu rasteiro para fazer o quarto gol.

Batalha pela artilharia

Os dois gols de Lewandowski marcaram mais um capítulo na disputa à parte pela artilharia do Campeonato Espanhol. O polonês chegou a 25 gols na liga espanhola.

A briga é com o 9 do Real Madrid: Mbappé também marcou duas vezes ontem (29), contra o Leganés. O francês agora tem 22 gols e segue perseguindo Lewa, que não dá sinais de que vai facilitar para o Tartaruga Ninja.

Lewandowski chega à sua temporada mais artilheira com a camisa do Barcelona: são agora 38 gols pelo clube catalão em 2024/25, melhor marca do atacante desde que chegou na Espanha.

Lances importantes

Gazzaniga defendeu! Yamal arrancou pela direita, passou por todo mundo e cruzou para Lewandowski finalizar. O goleiro do Girona impediu o primeiro gol.

Mais uma defesa. Pedri cobrou escanteio na primeira trave, Araújo desviou e o goleiro do Girona fez novamente a defesa.

1x0. Gol contra na infelicidade de Krejci. Yamal cobrou falta lateral rasante, a bola desviou no braço do meio campista do Girona e entrou contra o próprio patrimônio.

Fora! Gavi costurou da esquerda para dentro e serviu Fermín, que dominou, ajeitou para a esquerda e bate da entrada da área, mas a bola subiu.

1x1. Barcelona errou na saída de bola, Danjuma recebeu lindo passe de Blind e chegou finalizando cruzado para empatar a partida.

Explodiu na trave! Eric García recebeu com liberdade, carregou pelo meio e chutou forte de fora da área colocado. A bola carimbou a trave do Girona.

2x1. Após cruzamento na área e desvio de Fermín, Lewandowski se atirou na bola do jeito que deu para empurrar para o gol e recolocar o Barça à frente.

3x1. Ele de novo, para decidir. Contra ataque do Barça, De Jong carregou sozinho e serviu Lewa, que dominou, abriu espaço e mandou para o gol para ampliar a vantagem.

4x1. É goleada. Ferrán Torres dominou limpando a marcação e bateu de esquerda na saída do goleiro para marcar o quarto gol e definir o placar em Montjuïc.

Na trave! Quase um golaço de Lamine Yamal. O garoto trouxe da ponta para dentro e mandou uma bomba de perna esquerda. A bola foi no trinco e acertou a junção das traves, a famosa forquilha.