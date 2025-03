Espanhol desencanta no finzinho e Corinthians arranca empate contra o Bahia

Bahia e Corinthians empataram por 1 a 1 na estreia das equipes no Brasileirão de 2025. A partida aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Gilberto abriu o placar para o Tricolor Baiano no fim do primeiro tempo. Héctor fez o gol alvinegro já no fim da partida, o primeiro dele com a camisa do Corinthians.

Everton Ribeiro foi expulso no começo do segundo tempo. O meia recebeu o segundo amarelo após pisão em Talles Magno.

As equipes voltam a jogar no meio da semana estreando nos continentais. O Corinthians joga em casa contra o Huracán, na Sul-Americana, quarta-feira. O Bahia recebe o Inter, pela Libertadores, na quinta.

Como foi o jogo

Os donos da casa fizeram um início de jogo quente, com finalização perigosa assustando a torcida corintiana logo nos primeiros minutos. Após a pressão inicial, o Corinthians conseguiu ter mais posse de bola no meio. Mesmo assim, com um time praticamente todo reserva, faltou criatividade para furar a defesa.

Bahia sai na frente em lance com laterais. Já na reta final da etapa, a equipe Tricolor insistiu em jogadas pela esquerda explorando o espaço de Léo Maná. Com a bola, o lateral Juba apareceu como um ponta e achou Gilberto livre, do outro lado da área, para marcar de cabeça.

Ramón faz mudanças. O Corinthians voltou do intervalo com três zagueiros, com Tchoca entrando no lugar de Maná. Yuri, com dores, deu lugar a Charles. O time não respondeu de imediato, já que o Bahia novamente criou logo nos primeiros lances. O Tricolor tinha um bom cenário pela frente, até que Everton Ribeiro foi expulso aos 6 minutos por um segundo amarelo ao pisar no calcanhar de Talles. O Timão passou a ter um homem a mais pela maior parte da etapa final, e Ramón voltou ao esquema original, agora com Héctor em campo.

Héctor Hernández desencanta. O Corinthians ainda sofria com criatividade e até chegou a empatar na marca dos 36, mas o lance foi anulado por impedimento. A emoção ficou para o final: em boa jogada de Bidon, o espanhol Héctor Hernández acertou o alvo aos 45 do segundo tempo, salvando o Corinthians da derrota.

Lances de destaque

Donelli! No primeiro ataque do jogo, antes dos dois minutos, Lucho recebeu de Everton Ribeiro na cara do gol e bateu firme. O goleiro do Corinthians correu para fechar o ângulo e defendeu com os pés.

Muito perto. Em mais uma jogada do Bahia, Juba chegou até o fundo e encontrou Jean Lucas na área. O volante finalizou com muito perigo por cima do gol, tirando tinta do travessão.

1x0. Aos 45 minutos, Juba levou pela esquerda em velocidade, passou por Ramalho e cruzou para a área. Gilberto acertou uma cabeçada firme para o fundo do gol.

Pressão Tricolor. O Bahia voltou do intervalo com ritmo intenso e viu Donelli fazer duas defesas em dois minutos. Em ambos os lances, era Lucho quem tentava após bola cruzada na área.

Romero marca, mas gol é anulado. Talles Magno recebeu em profundidade, avançou pela esquerda e cruzou para Romero, que acertou um golaço no ângulo. O impedimento na posição de Talles foi marcado.

1x1. Aos 45 do segundo tempo, Breno Bidon encontrou cruzamento para Héctor, que fez de cabeça.

Ficha Técnica

Bahia 1 x 1 Corinthians

Campeonato Brasileiro 2025, 1ª rodada

Data e horário: 30 de março de 2025, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Bruno Boschilia e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Everton Ribeiro (2), Jean Lucas, Gabriel Xavier (BAH); Tchoca, Breno Bidon (COR)

Cartão vermelho: Everton Ribeiro (dois amarelos)

Gols: Gilberto (45'/1T), Héctor (45'/2T)

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba (Rodrigo Nestor); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Iago Borduchi) e Everton Ribeiro; Ademir (Gabriel Xavier), Erick Pulga (Erick) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Corinthians: Donelli; Maná (Tchoca), André Ramalho, Cacá (Héctor Hernández) e Hugo (Angileri); Maycon, Bidon e Alex Santana (Igor Coronado); Romero, Yuri Alberto (Charles) e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz