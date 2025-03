Abel vê Palmeiras mentalmente abalado e admite falta de criatividade: "Longe do nosso nível"

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Botafogo, neste domingo, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira destacou o estado anímico do elenco. Ele admitiu que os jogadores estavam mentalmente abalados após amargarem o vice do Paulistão e que faltou criatividade.

"Temos que aceitar que não estamos tão criativos, que temos jogadores que estão em baixa. A equipe não estava bem mentalmente. Fomos a uma final. Perdemos uma final. Parece que é perder finais ou semifinais agora é o fim do mundo. Ruim é ficar no sofá. Sabíamos que o nosso lado anímico não ia estar no máximo. Empatamos em um jogo que poderíamos ter ganho ou perdido. Temos quatro gols feitos e um sofrido nos últimos cinco jogos. Pênalti perdido e chances claras perdidas. Só tem um caminho. Vamos treinar, quando houver tempo", disse.

"Estamos longe do nosso nível. Temos muito a trabalhar. Temos que ser mais eficazes. A chance mais clara foi nossa, mas não fizemos o gol. Temos que melhorar nossos processos para continuar estando nas decisões", completou.

O comandante também destacou a diferença de tempo de preparação das duas equipes. O Verdão entrou em campo na última quinta-feira, quando empatou em 0 a 0 com o Corinthians, pelo jogo de volta da final do Estadual. O Glorioso, por sua vez, ficou um mês sem compromissos oficiais.

"Falta ter todos os jogadores disponíveis, ganhar para dar confiança. Fomos à final e não tivemos o tempo que gostaríamos para este jogo. O Botafogo teve uma semana ou 15 dias para se preparar. Nós viemos de uma final, que perdemos e nos custou muito. Sabíamos que esse jogo seria difícil. Não era um rival qualquer e nossa confiança não estava bem. Tivemos dois dias para esse jogo. Eles tiveram 15 dias", comentou.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time visita o Sporting Cristal-PER na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio do Verdão pelo Brasileirão será no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30. O Glorioso encara o Juventude, no Nilton Santos, às 21 horas do sábado.

O técnico Abel Ferreira praticamente descartou mudanças táticas, mas prometeu que vai treinar muito a sua equipe antes destes embates.

"A única coisa que pode esperar é que vamos trabalhar para melhorar nossos processos. Vamos seguir fazendo isso, dar adaptação aos jogadores que chegam. Hoje jogamos contra o campeão, que está no nosso nível. Nos últimos cinco jogos sofremos um gol e fizemos quatro", finalizou.