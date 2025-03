Zubeldía responde sobre vaias e pressão no São Paulo com demissão de Dorival

Luis Zubeldía respondeu sobre as vaias proferidas pelos mais de 37 mil torcedores que comparecem no Morumbis neste sábado para assistir ao empate sem gols entre São Paulo e Sport, ela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após mais um jogo em que o Tricolor teve um desempenho aquém das expectativas, a pressão sobre o treinador argentino tem crescido, ainda mais com a demissão de Dorival Júnior da Seleção Brasileira.

"Se não pudemos dar um triunfo para a torcida, podemos sair desaprovados, eu ou qualquer jogador. É normal. Nós sempre vamos precisar deles, temos gente experiente, mas também temos muitos jovens. Necessitamos encaixá-los pouco a pouco cada vez melhor. Vamos melhorar", disse Zubeldía ao responder sobre as vaias.

Passado mais um resultado frustrante na temporada, Luis Zubeldía tem de lidar com uma pressão cada vez mais forte à frente do São Paulo. Parte da torcida desaprova seu trabalho há tempo e agora, com Dorival Júnior, seu antecessor, livre no mercado após ser demitido da Seleção Brasileira, sua continuidade no clube tem sido cada vez mais questionada.

"Não é um tema de clima ou não, é simplesmente entender que estamos falando de um técnico que saiu da Seleção e é muito querido aqui. É normal as emoções que possam aparecer por parte do torcedor. Tenho que fazer meu trabalho da melhor forma possível. Administrar essa situação não é fácil nem difícil, estou trabalhando para o São Paulo. Os sentimentos do torcedor são normais. Foram campeões, ganharam a Copa do Brasil, estava na Seleção Brasileira, então é lógico que se falem dele", completou.

É verdade que Zubeldía não teve à disposição os dois principais jogadores do São Paulo. Lucas e Oscar não puderam ir a campo neste sábado por problemas físicos, o que fez com que o treinador mudasse os planos que vinham sendo trabalhados durante a semana. Ainda assim, o Tricolor tem um elenco suficiente para render mais.

"Quarta-feira pensávamos no sistema que apresentamos hoje, Oscar lamentavelmente não se recuperou a tempo. Lucas já sabíamos que não ia jogar, então treinamos as duas organizações, a do primeiro e a do segundo tempo. Quando vimos que Oscar não iria jogar, não corremos risco e tratamos de organizar o time primeiro pensando em estar equilibrado e, com o decorrer dos minutos, se faltasse fazer uma mudança, faríamos ao longo do jogo. Isso aconteceu. No segundo tempo fomos mais verticais, geramos mais amplitude, drible, cruzamentos, chutes. Está claro que o empate de hoje não é o que buscávamos, mas gostei do segundo tempo. O primeiro tempo tem o fator do pênalti, acho que o pênalti nos afetou um pouco. Mas no segundo tempos fomos melhores, faltou o gol", concluiu Zubeldía.