Yuri Alberto vê união do Corinthians como decisiva e se diz aliviado com título do Paulista

Na tarde deste sábado, o Corinthians promoveu uma coletiva de imprensa com alguns jogadores que conquistaram o Campeonato Paulista na última quinta-feira. O goleiro Hugo Souza, os atacantes Yuri Alberto e Romero, e o meia Carillo participaram da entrevista, realizada no CT Dr. Joaquim Grava.

Yuri Alberto foi decisivo para o Timão na conquista do Paulistão. O camisa 9 anotou cinco gols - os cinco em clássicos - e fez o gol do título no jogo de ida da final, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O artilheiro valorizou a taça e avaliou o que, em sua visão, deu o título ao Alvinegro.

"O grupo todo foi muito resiliente. No ano passado, passamos por uma grande dificuldade, fomos eliminados na primeira fase do Paulista. Passamos por muitas dificuldades. Nos unimos muito, a nossa dedicação, a nossa força nos tornou muito fortes. O presidente, o Fabinho, todos ali fizeram muita força para nos blindar de tudo externo que estava acontecendo. Chegaram também muitos jogadores, inclusive o Hugo, que decidiu. Acho que a nossa força foi essencial e nos levou ao título", afirmou o jogador em coletiva.

O atacante também comentou sobre a pressão que enfrentou desde que chegou ao Corinthians. Hoje, o camisa 9 vive grande fase, mas precisou passar superar muitas barreiras para atingir tal momento dentro da equipe. O atleta, inclusive, relembrou um episódio que o mostrou a importância de não desistir.

"Aqui é tudo triplicado (risos). Graças a minha família, em todos os momentos difíceis que eu passei, eu tive a oportunidade de visitar umas crianças em São José no hospital de reabilitação. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por coisas ruins na vida, mas quando eu entrei ali e vi aquelas crianças e aqueles pais, passando por coisas que não dependiam deles, eu vi que a minha dificuldade não era nada comparado àquilo. Acho que isso me deu muita força de poder continuar. Na segunda vez que eu voltei lá, eu fiquei muito feliz, e foi um dos momentos mais difíceis que eu estava passando, depois da minha cirurgia. O garoto ficou muito feliz quando eu lembrei dele e isso me deu muita alegria. Me deu muita energia de poder voltar, trazer alegria e reencontrar a minha melhor versão dentro de campo", contou Yuri.

O centroavante também falou sobre o alívio de conquistar o primeiro título com a camisa do Corinthians e comentou que parece ter tirado "um avião" das costas.

"Quando ele apitou, parece que o mundo parou. Foi um alívio muito grande, parecia que eu tirei um avião das costas. Começar a temporada conquistando um título nos dá muita confiança para a gente avançar e ficar ainda mais próximos de um título. Estamos sempre com o objetivo de sermos campeões, independente da competição", disse o jogador.

Brilhando no Corinthians, Yuri Alberto foi monitorado o por clubes do exterior na reta final da última temporada. O artilheiro, porém, ressaltou que tem contrato com o clube até o fim de 2027 e fez referência a uma antiga declaração para dizer que só deixará o time após ganhar o segundo título.

"Agora eu só saio depois do segundo. Estou muito feliz, todos viram na semifinal da Sul-Americana o quanto aquele título seria importante. Acredito que esse Paulista foi preparado para nós, de eu ter cinco gols no campeonato e cinco em clássicos, em jogos importantes para nós. Estou muito feliz aqui, até conversei com o presidente dizendo que estou aberto a renovar também. Propostas vão chegar, mas vou sentar com o presidente e com o diretor para decidir o que é melhor para o Corinthians", disse o atacante, que ainda sonha em defender a Seleção: "É claro, é um sonho que eu tenho, poder voltar a vestir a camisa amarelinha".

Na grande decisão do Paulistão, o Corinthians superou o Palmeiras, por 1 a 0 no agregado - venceu a ida, no Allianz Parque, e segurou o empate sem gols na Neo Química Arena. Ao erguer a taça do Estadual, o Corinthians encerrou um jejum de seis anos sem conquistar títulos e, ainda, impediu o tetracampeonato inédito do rival.

O Corinthians, no entanto, tem pouco tempo para comemorar o título, uma vez que retorna aos gramados já neste fim de semana. O Timão visita o Bahia neste domingo, a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.