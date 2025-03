Yuri Alberto abre portas para renovação após quase 'jogar a toalha'

Atacante eleito "craque do Paulistão", Yuri Alberto desabafou sobre quase desistir após dificuldades no Corinthians e brincou com Augusto Melo, presidente do clube, afirmando estar aberto a conversar sobre possível renovação de contrato.

O que aconteceu

O camisa 9 do Corinthians não escondeu "portas abertas" por renovação com o clube. Yuri Alberto foi peça fundamental da equipe na conquista do Paulistão deste ano, após derrotar o Palmeiras com gol seu, no agregado por 1 a 0.

Eu tô muito feliz aqui, se o presidente quiser conversar sobre uma renovação, eu estou aberto para a gente poder negociar também. Sobre propostas, pode chegar no meio do ano, mas junto do presidente, do meu staff, a gente vai conversar para gente tomar a melhor decisão. Mas eu tô muito feliz aqui no Corinthians e vou conseguir o segundo título. Yuri Alberto

Yuri brincou sobre possível renovação de contrato após quase "jogar a toalha", como relatou. O artilheiro do Corinthians relembra dificuldade enfrentada nas últimas temporadas e mostrou gratidão por nome "na história" do clube.

Me sinto muito honrado, todos sabem da dificuldade que eu passei, quase desisti, quase joguei a toalha e graças à minha fé, à minha família e aos meus companheiros eu consegui me manter de pé, poder novamente voltar a dar alegria com esse grande título para o Corinthians depois de seis anos. Poder ser o cara que fez o gol desse título é muito especial, eu me sinto muito honrado por ter vivido esse momento aqui e ser premiado com esse título depois de tudo que eu passei, vai ficar marcado na minha história. Eu falei que queria deixar meu nome marcado, não só o meu, mas dos meus companheiros também na história, e graças a Deus a gente conseguiu. Yuri Alberto

O atleta revelou ainda frase que Emiliano disse a ele ao fim do confronto, quando passou a chorar à beira do gramado: "Primeiro eu agachei e comecei a orar para que o juiz acabasse o jogo logo. O Emiliano veio e falou 'você merece demais' e eu comecei a ficar emotivo, comecei a lembrar de tudo que eu passei aqui, foram mais momentos difíceis do que bons. Então, esse disparado é o melhor momento que eu vou guardar o para sempre na minha vida", concluiu.