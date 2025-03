Vasco x Santos: veja informações e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

Após três meses, o Campeonato Brasileiro finalmente está de volta. Vasco e Santos se enfrentam neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada da competição nacional.

As duas equipes viveram situações parecidas neste início de temporada: foram eliminadas de forma precoce na semifinal de seus respectivos estaduais. Desde então, tiveram tempo de sobra para corrigir os problemas e se preparar para a estreia na Série A.

O Santos se despediu do Campeonato Paulista no último dia 9 de março ao perder para o Corinthians, fora de casa, por 2 a 1. De lá para cá, o Peixe teve o período preparatório e optou por realizar um amistoso contra o Coritiba, em que saiu vitorioso por 4 a 1 no Couto Pereira.

Para o duelo contra o Vasco, o técnico Pedro Caixinha terá um desfalque de peso. Em recuperação de um edema na coxa esquerda, Neymar adotará cautela no processo de retorno para evitar futuros problemas. O camisa 10 está em transição física e, assim, não estará disponível para o jogo.

Soteldo também está fora. O meia-atacante sentiu dores no músculo adutor da perna direita e será poupado do jogo contra o Vasco, a fim de evitar uma lesão.

Aderlan (processo de transição física, após ruptura do ligamento colateral anterior do joelho) e Souza (lesão ligamentar no tornozelo direito) continuam no DM.

Do outro lado, o Vasco caiu na semifinal do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino perdeu para o Flamengo, por 3 a 1 no placar agregado, e deu adeus ao Estadual. Para se preparar para o jogo contra o Santos, a equipe disputou um jogo-treino no último sábado (22), contra o Boa Vista, e venceu por 2 a 1 no CT Moacyr Barbosa.

Para a partida, existe a possibilidade do técnico Fabio Carille poder contar com quatro reforços: Coutinho, Tchê Tchê, Léo Jardim e Adson. Os três primeiros jogadores não disputaram o jogo-treino, mas podem ficar à disposição caso estejam recuperados. Já Adson, que atuou por um tempo no embate, também deve retornar.

Rafael Rodrigo Klein (RS) apita a partida entre Vasco e Santos, auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS). Rafael Traci (SC) ficará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA



VASCO X SANTOS

Data: 30 de março de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair ou Paulinho) e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan (Garré) e Vegetti.



Técnico: Fabio Carille

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Gabriel Bontempo, João Schmidt e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.



Técnico: Pedro Caixinha