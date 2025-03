UFC México: Saimon Oliveira é nocauteado no 1º round e aumenta má fase

Saimon Oliveira entrou no octógono do UFC México neste sábado (29), ciente de que estava "lutando pela sua vida" dentro da organização. Após dois anos e dois meses parado, o brasileiro enfrentou David Martinez, que fazia sua estreia no Ultimate, mas não conseguiu impor sua experiência e acabou nocauteado no primeiro round. Com esse resultado, o futuro de Saimon na maior organização de MMA do mundo se tornou ainda mais incerto - são três derrotas consecutivas e nenhuma vitória na promoção.

O catarinense, que possui um cartel profissional de 18 vitórias e seis derrotas, vive uma fase difícil em sua carreira. Contratado através do Contender Series em 2021, Saimon estreou sendo dominado por Tony Gravely. Na sequência, enquanto se preparava para seu segundo combate, sofreu uma lesão grave que o afastou das competições.

Após um ano de recuperação, ele retornou ao cage, mas foi nocauteado por Daniel Marcos. Esse revés abalou o atleta, que decidiu fazer uma pausa na carreira para se recuperar física e mentalmente. Neste sábado, ao somar sua terceira derrota seguida, Saimon, que tem apenas mais uma luta prevista em seu contrato com o UFC, corre o risco de ter seu vínculo com a organização encerrado.

No total, quatro brasileiros estiveram em ação no UFC México, mas apenas Melk Costa saiu com a vitória. Além de Saimon, Gabriel Fly e Julia Polastri também foram derrotados em suas respectivas lutas.

A luta

O primeiro a tomar a iniciativa do combate foi o estreante, com uma série de socos e chutes. O striker mexicano se mostrou eficaz tanto nos golpes quanto na movimentação, dificultando a aproximação de Saimon e impedindo-o de encontrar sua distância. O brasileiro tentou responder, mas parecia sem ritmo devido ao longo período de inatividade. Martinez, por sua vez, foi desgastando o adversário com chutes na coxa e, em seguida, desequilibrou-o com um direto no rosto.

Concentrando-se no muay thai, o lutador local acertou um golpe preciso no queixo, deixando Saimon atordoado. Em seguida, aplicou uma joelhada que fez o brasileiro cair ao chão, antes de finalizar com uma sequência de golpes no solo. Ao perceber que o oponente estava indefeso, o árbitro interrompeu a luta, decretando o fim do combate ainda no primeiro round.

Confira os resultados do UFC México até então:

David Martínez nocauteou Saimon Oliveira no 1º round;

Kevin Borjas venceu Ronaldo Rodriguez por decisão unânime;

Ateba Gautier nocauteou Jose Daniel Medino no 1º round;

Melk Costa venceu Christian Rodriguez por decisão unânime;

"Lupita" Godinez venceu Julia Polastri por decisão unânime;

Rafa Garcia venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Jammal Emmers nocauteou Gabriel 'Fly' Miranda no 1º round;

Marquel Mederos venceu Austin Hubbard por decisão dividida.

