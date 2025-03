UFC México: Melk Costa vence batalha dura e conquista 3ª vitória seguida

Melk Costa prometeu e cumpriu. Neste sábado (29), o paraense fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer no UFC México. Demonstrando um repertório completo, tanto em pé quanto no solo, ele derrotou o americano Christian Rodriguez, superando também a pressão da torcida mexicana, que apoiava seu adversário.

Com essa vitória, o atleta da 'Chute Boxe João Emílio' alcançou sua terceira vitória consecutiva e já começa a sonhar com uma ascensão no ranking dos pesos-penas (66 kg) da organização. Além disso, Melk provou que está com o condicionamento físico em dia, já que sua última luta no octógono do maior evento de MMA do mundo aconteceu há pouco mais de um mês.

Vale lembrar que, em entrevista à Ag Fight, ele havia mencionado que o confronto com Rodriguez seria ideal, já que desejava enfrentar um striker para poer mostrar seu arsenal em pé. Dito e feito! Com um cartel de 22 vitórias e 7 derrotas, Melk deixou claro que chegou para ficar e está determinado a conquistar, em breve, uma posição entre os melhores do ranking.

A luta

Logo no início, Melk acertou um soco que derrubou o adversário, mas Rodriguez se levantou rapidamente e logo pressionou o brasileiro contra a grade. Ambos trocaram joelhadas na linha da cintura enquanto estavam agarrados. 'CeeRod' tentou algumas quedas, até conseguir uma, e tentou progredir no chão. No entanto, não contava com a habilidade de Melk, faixa-preta de jiu-jitsu, que saiu de uma posição desfavorável e passou a dominar, ficando por cima e desferindo cotoveladas nas costelas de Rodriguez.

No segundo assalto, Melk reagiu com uma queda bem executada, mas o controle no solo foi breve. O brasileiro então passou a apostar em chutes altos e sequências de boxe. Uma de suas mãos conectou perfeitamente, deixando o americano atordoado por um tempo. A estratégia de Rodriguez foi pressionar Melk contra a grade, tentando esfriar o ritmo da luta.

Quando parecia que Rodriguez havia se acomodado, ele conseguiu uma nova queda, mas não conseguiu manter o domínio. Melk, com sua técnica apurada de jiu-jitsu, acertou um golpe preciso, derrubou o rival novamente e quase finalizou a luta com uma bela tentativa. O combate no solo foi de alto nível, mas foi Melk quem se destacou.

Apesar de uma recuperação impressionante no round anterior, o brasileiro acabou cedendo a uma queda rapidamente nos momentos finais da luta. O jogo de solo continuou a se destacar, mas Rodriguez optou por levar o combate novamente para a luta em pé e pressionou Melk contra a grade. O brasileiro, demonstrando cansaço, foi derrubado com mais facilidade em alguns momentos. No entanto, mesmo com menos fôlego, Melk continuou a ser mais ativo, conectando bons golpes e se mantendo firme. No fim, apesar de oscilação, ele conseguiu a vitória no duelo.

Confira os resultados do UFC México até então:

Melk Costa venceu Christian Rodriguez por decisão unânime;

"Lupita" Godinez venceu Julia Polastri por decisão unânime;

Rafa Garcia venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Jammal Emmers nocauteou Gabriel 'Fly' Miranda no 1º round;

Marquel Mederos venceu Austin Hubbard por decisão dividida.