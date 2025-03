UFC México: Julia Polastri dá show, mas é superada por Lupita Godinez

Julia Polastri entrou no octógono neste sábado (29) em busca de sua segunda vitória seguida no octogono. O problema é que a brasileira precisou enfrentar dois adversários: a forte mexicana Lupita Godinez, número 11 do ranking do peso-palha (52 kg), e a torcida, que apoiou desde o começo a atleta dona da casa. E, apesar do show proporcionado, a brasileira não conseguiu a vitória e terminou por anotar a sua segunda derrota em três disputas na organização.

Aos 27 anos, Julia, carioca de Duque de Caxias, acumula um cartel profissional no MMA com 13 vitórias e cinco derrotas. Contratada via Contender Series, a atleta tem apenas mais uma disputa prevista no seu atual vínculo com o evento e sabe que precisa vencer para seguir na organização.

Vale relembrar que a atleta viu o nome de sua adversária ter alterada poucas semanas antes do card do UFC México. Inicialmente, Yazmin Jauregui seria sua oponente, mas depois de se lesionar, a atleta foi substituída por Lupita - a mexicana, curiosamente, havia sido derrotada por brasileiras em suas duas últimas apresentações.

A luta

A luta começou com as lutadoras investindo na trocação em pé. Entre socos e chutes, Lupita acertou os primeiros golpes mais contundentes e, no primeiro vacilo da brasileira, conseguiu uma linda queda e deixou a 'Phsyco' de costas no chão. Mesmo por baixo, Polastri, acertou uma cotovelada que magoou o nariz da atleta do México. No entanto, apesar de não ter dado grandes sustos atacando por cima, a atleta mexicana levou a melhor no primeiro round.

No segundo assalto, o duelo começou da mesma forma que o anterior: a intensa busca pela distância certa enquanto ambas trocavam golpes em pé. Mesmo sendo esta a especialidade da brasileira, Godinez seguiu dando trabalho e controlando o centro do cage antes de voltar a aplicar quedas para garantir nova vitória parcial e abrir a vantagem de 2×0 nas pepeletas dos jurados.

Sabendo da desvantagem no placar, Julia Polastri buscou um nocaute a todo instante. A brasileira entregou mais volume de golpes e dominou o centro do octógono, enquanto a número 11 ranking se limitava ao contragolpe.

No desespero para reverter o placar, a carioca foi para cima com tudo e chegou a conectar alguns golpes contundentes que abalaram a lutadora da casa. Depois de demonstrar cansaço, Lupita colocou a adversária na grade em alguns momentos para respirar e, nos últimos segundos, voltou a derrubar.

Confira os resultados do UFC México até então:

"Lupita" Godinez venceu Julia Polastri por decisão unânime

Rafa Garcia venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Jammal Emmers nocauteou Gabriel 'Fly' Miranda no 1º round;

Marquel Mederos venceu Austin Hubbard por decisão dividida.