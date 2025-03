UFC: Treinadores brigam intensamente mesmo após vitória de lutador; assista

Jamall Emmers entrou no octógono neste sábado (29) para enfrentar o brasileiro Gabriel 'Fly' Miranda e não precisou de muito tempo para conquistar a vitória através de um nocaute brutal no UFC México. Esse resultado, que poderia ser visto como motivo de celebração, foi acompanhado por uma reação inusitada da equipe de Emmers. Apesar da boa apresentação e da vitória rápida, o treinador de striking, Chris Culley, se dirigiu de forma irritada ao rosto do treinador de jiu-jitsu, Jacob Behney, apontando para ele durante a comemoração.

A reação de alguns membros do córner de Emmers, em vez de transmitir felicidade pela vitória, acabou criando um clima tenso. As câmeras do evento captaram o momento exato em que um princípio de discussão entre eles foi flagrado, antes de a transmissão cortar para outra imagem. Não se sabe o que ocorreu após o desentendimento, mas é importante lembrar que Emmers estava se recuperando da derrota em sua luta anterior.

Jamall Emmers corner almost got into a fight after his knockout win 😭 #UFCMexicopic.twitter.com/qydf1cywyf -- Championship Rounds (@ChampRDS) March 29, 2025

Esquadrão brasileiro

Gabriel 'Fly' Miranda não foi o único brasileiro presente no card do UFC México, mas infelizmente o desempenho da equipe brasileira não foi o esperado. Além de Miranda, Julia Polastri e Saimon Oliveira também saíram derrotados de seus respectivos confrontos. Por outro lado, Melk Costa foi o único a brilhar, conquistando uma vitória importante para o Brasil e mantendo sua ascensão na categoria dos pesos-pena (66 kg), com sua terceira vitória consecutiva.

Confira os resultados do UFC México até então:

Edgar Chairez finalizou CJ Vergara no 1º round;

Raul Rosas Jr venceu Vince Morales por decisão unânime;

David Martínez nocauteou Saimon Oliveira no 1º round;

Kevin Borjas venceu Ronaldo Rodriguez por decisão unânime;

Ateba Gautier nocauteou Jose Daniel Medino no 1º round;

Melk Costa venceu Christian Rodriguez por decisão unânime;

"Lupita" Godinez venceu Julia Polastri por decisão unânime;

Rafa Garcia venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Jammal Emmers nocauteou Gabriel 'Fly' Miranda no 1º round;

Marquel Mederos venceu Austin Hubbard por decisão dividida.