Transmissão ao vivo de Juventude x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir

Juventude e Vitória medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude encerrou o Brasileirão de 2024 na 15ª posição, somando 45 pontos. O Vitória terminou em 11º, com 47 pontos.

No início de 2025, ambas as equipes tiveram eliminações em competições nacionais. O Ju foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil pelo Maringá, enquanto o Vitória caiu na segunda fase diante do Náutico.

Nos estaduais, o time baiano foi vice-campeão, perdendo a final para o Bahia. O Juventude se despediu do Gauchão na semifinal, sendo superado pelo Grêmio.

Juventude x Vitória -- Campeonato Brasileiro 2025