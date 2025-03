Transmissão ao vivo de Fortaleza x Fluminense: veja onde assistir

Fortaleza e Fluminense medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite a partida.

O Fortaleza tenta repetir ou até superar a campanha de 2024, quando terminou na quarta colocação. Já o Fluminense quer virar a página do Brasileirão passado, no qual escapou do rebaixamento apenas na última rodada.

Equipes sofreram derrotas em suas respectivas finais estaduais. O Fortaleza ficou com o vice-campeonato cearense ao ser superado pelo Ceará, enquanto o Fluminense acabou derrotado pelo Flamengo.

Fortaleza x Fluminense -- Campeonato Brasileiro 2025