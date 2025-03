Surfe: Tati disputou 92 etapas e 280 baterias antes de anunciar pausa

Depois de uma década na elite do surfe mundial, Tatiana Weston-Webb anunciou que fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. A decisão marca um momento de reflexão para a atleta, que, desde 2015, competiu de forma ininterrupta, ou seja, sem perder um único evento, no Mundial de Surfe da WSL.

Números impressionam

Ao longo desses 10 anos, Tati disputou 92 etapas e 280 baterias apenas no Mundial de Surfe da WSL.

Nesse período, ela conquistou quatro títulos importantes: US Open (2016), Margaret River (2021), Portugal (2022) e J-Bay (2022).

A melhor classificação foi o vice-campeonato mundial em 2021, quando acabou derrotada por Carissa Moore na decisão do WSL Finals.

A brasileira também disputou duas Olimpíadas: Tóquio-2020 e Paris-2024, conquistando a medalha de prata nas ondas de Teahupoo, no Taiti.

Medina e Toledo

A decisão de Tati não é inédita no Circuito Mundial. Filipe Toledo, após conquistar seu bicampeonato mundial em 2022 e 2023, também optou por se afastar do circuito em 2024, priorizando o equilíbrio mental e a preparação para as Olimpíadas de Paris.

Antes dele, Gabriel Medina fez o mesmo após a conquista do seu terceiro título, ficando de fora da primeira parte da temporada de 2022 para focar em sua saúde mental e recuperação.