Sporting vence o Estrela Amadora e se mantém na liderança do Português

O Sporting venceu o Estrela Amadora por 3 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Português, neste sábado, no Estádio José Gomes. Viktor Gyokeres fez dois gols de pênalti e Geovany Quenda marcou o outro.

Com o resultado, o Sporting continua na liderança da competição, com 65 pontos. Ainda correndo risco de rebaixamento, o Estrela Amadora permanece na 15ª posição, com 23 pontos.

O Sporting volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Rio Ave, às 16h15 (de Brasília), no primeiro duelo pela semifinal da Taça de Portugal. Já o Estrela Amadora retorna ao campo no próximo domingo, diante do Nacional, pela 28ª rodada do Português, às 11h30.

O jogo

Logo aos 34 minutos do primeiro tempo, Montoia foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e deixou o Estrela Amadora em inferioridade numérica.

No segundo tempo, aos sete minutos, Gyokeres abriu o placar para o Sporting, de pênalti. Os jogadores de Rui Borges aproveitaram a vantagem numérica, fazendo o goleiro adversário trabalhar mais.

Assim, aos 36 minutos, o português Quenda marcou o segundo gol, com assistência de Gyokeres. Em outro pênalti, com Lima expulso, o sueco fez o terceiro para o Sporting, aos 44 minutos.