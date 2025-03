Site especializado vaza fotos de suposta nova camisa do Corinthians; confira

O Corinthians ainda divulgou como será seus novos uniformes para o restante da temporada 2025. Entretanto, a espera parece que está perto de terminar. O site Sneaker Market, especializado em camisa de futebol, vazou algumas imagens (veja as fotos no fim da matéria) do suposto novo manto do Timão, que faria uma homenagem ao seu Mundial de Clubes conquistado em 2000.

De acordo com o site, a primeira camisa seria predominante branca, com as mangas na cor preta, assim como o modelo do ano da histórica conquista. O escudo do Corinthians ficaria centralizado no novo manto, com o logo da Nike logo embaixo. A camisa dois seria o inverso, sendo predominante preta e com as mangas na cor branca.

Em 2000, o Corinthians foi campeão do Mundial de Clubes com camisas feitas pela Topper. Desde 2005, o Timão possui a empresa norte-americana Nike como sua fornecedora de material esportivo.

Por fim, o site especializado informou que o lançamento da nova coleção de camisas do Corinthians seria feito entre junho e julho. Os modelos atuais do Timão foram divulgados em maio de 2024.

Ainda com os modelos do ano passado, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando visitará o Bahia, às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Veja as fotos da suposta nova camisa do Corinthians para o restante de 2025: