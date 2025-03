Contrato, calendário e mais: situação dos alvos da CBF para assumir seleção

A CBF iniciou a busca por um novo técnico para a seleção brasileira e nomes como Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Artur Jorge e Pep Guardiola aparecem como potenciais substitutos de Dorival Jr.

O UOL detalha a situação de cada comandante em seus respectivos clubes. A CBF quer o novo comandante já para a próxima data Fifa, marcada para o início de junho.

Carlo Ancelotti

Na mira da CBF pela segunda vez, Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até a metade de 2026. O italiano está no time merengue desde 2021 e, no fim de 2023, renovou o vínculo com os espanhóis.

O comandante negou que tenha sido procurado pela seleção brasileira e destacou o "foco total" no Real. "Não [fui procurado pelo Brasil] Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o [Real] Madrid. Não houve nenhum contato entre a Federação (CBF) e eu nos últimos dias. Meu foco total está no Real Madrid", afirmou ontem em entrevista coletiva.

O time de Ancelotti está vivo em três competições e ainda disputará o Super Mundial, que termina em julho. O Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol — com três pontos a menos do que o Barcelona — está na semifinal da Copa do Rei e nas quartas da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus

O português se destacou pelo trabalho no Flamengo em 2019 e tem contrato com o Al-Hilal até o meio deste ano. Jorge Jesus está no clube saudita desde julho de 2023 e, desde a saída do Fla, passou por Benfica e Fenerbahce.

O Al-Hilal é o vice-líder do Campeonato Saudita e também disputará o Super Mundial. O clube ainda está nas quartas de final da Champions League Asiática e foi campeão da Supercopa no início da temporada 2024/25.

Jesus afirmou recentemente que comandar a seleção brasileira seria um "sonho". "É um sonho trabalhar na seleção [...] É uma seleção muito forte. Tem tudo para ser campeã do mundo", afirmou o português em entrevista ao Jogo Aberto, programa da Band, em janeiro deste ano.

Caso assuma a seleção, o treinador precisa resolver uma desavença com Neymar. O camisa 10 deixou o Al-Hilal chateado após o comandante questionar sua capacidade de acompanhar fisicamente a equipe saudita.

Abel Ferreira

O português comanda o Palmeiras desde outubro de 2020 e tem contrato até o fim deste ano. O clube paulista, porém, quer renovar com o treinador até o fim de 2027.

Abel acabou de ser vice-campeão paulista e tem toda a temporada pela frente. O Palmeiras estreia amanhã no Campeonato Brasileiro e ainda disputará Libertadores, Copa do Brasil e Super Mundial.

A presidente Leila Pereira não teme perder seu treinador para a seleção brasileira: "Em nenhum momento o presidente Ednaldo [Rodrigues, da CBF] me procurou para perguntar sobre o Abel. O Abel continua conosco, ele tem contato até o final do ano, e vamos em frente", afirmou ontem.

Artur Jorge

O português levou o Botafogo aos títulos da Libertados e Brasileirão em 2024 e atualmente comanda o Al-Rayyan, do Qatar. Ele tem contrato com o time qatari até 2027.

Ele, inclusive, é a favor de um técnico português no comando da seleção brasileira: "Nós já fizemos isso também em nossa seleção com treinadores brasileiros, e temos um treinador na seleção que não é português. Estamos falando de uma seleção brasileira que tem provavelmente os maiores talentos do mundo, e onde um treinador português, com suas características, poderia ser um tremendo caso de sucesso", falou.

O Al-Rayyan é o quinto colocado na Liga Qatari e foi eliminado da Champions League asiática nas oitavas de final. O clube perdeu as duas partidas para o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Pep Guardiola

O espanhol enfrenta uma crise no Manchester City, mas tem contrato até 2027. Caso cumpra o vínculo até o fim, Guardiola pode superar dez anos no clube inglês. Ele assumiu os Citizens em 2016.

Guardiola pode terminar a temporada sem nenhum título. O City já foi eliminado da Liga dos Campeões e é o quinto colocado do Inglês. A principal esperança está na Copa da Inglaterra, onde a equipe está nas quartas de final.

O The Athletic afirmou no ano passado que Guardiola aprova a ideia de comandar a seleção brasileira. Em novembro de 2024, o braço esportivo do jornal norte-americano The New York Times afirmou que a CBF teria feito diversos contatos ano longo do ano.

O treinador também já brincou publicamente sobre a chance de assumir a Amarelinha: "Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível", afirmou após derrota por 4 a 1 para o Sporting pela Liga dos Campeões.