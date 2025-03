Calleri isola pênalti, São Paulo só empata com Sport e é vaiado no Morumbis

Do UOL, em São Paulo (SP)

São Paulo e Sport empataram por 0 a 0, no Morumbis, na noite de hoje, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão.

Calleri isolou um pênalti logo no início do jogo e a torcida vaiou o time no intervalo e após o apito final. O desempenho foi muito abaixo, e o Sport criou chances para vencer o jogo.

A torcida ficou na bronca com Luis Zubeldía. A torcida chamou o técnico de burro após o apito final.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) contra o Talleres, em Córdoba, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

Já o Sport tem o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, também na quarta às 21h30, na Ilha do Retiro. O Leão da Ilha venceu a ida por 3 a 2 e joga por um empate para ficar com o título.

Callei perde pênalti, e São Paulo ouve vaias após 1º tempo

O São Paulo tinha tudo para ter um início de partida tranquilo em sua estreia no Brasileirão: pênalti logo no primeiro minuto do jogo. O problema é que Calleri bateu muito mal e isolou a cobrança.

Sem a vantagem no início, o time de Zubeldía encontrou muitas dificuldades para criar oportunidades e terminou o 1º tempo com apenas dois chutes no gol.

O Sport conseguiu cadenciar o jogo e foi quem teve a principal chance da etapa inicial: aos 37 minutos, Rafael fez um milagre para buscar no ângulo uma finalização de Hereda. O desempenho ruim do Tricolor não foi poupado pela torcida, que vaiou o time na saída para o intervalo.

São Paulo melhora no 2º tempo, mas não o suficiente para a vitória

Zubeldía abriu mão dos três zagueiros na volta do intervalo e colocou Lucas Ferreira, joia da base que gera grande expectativas na torcida.

Em dez minutos, o Tricolor criou duas boas chances após belas trocas de passes: na primeira, Igor Vinícius isolou de frente para o gol, e na segunda, Luiz Gustavo parou na trave.

Matheus Alves, meia que se destacou na base, também entrou no 2º tempo e fez boas jogadas individuais. Os garotos tiveram bom desempenho, mas não conseguiram ajudar o Tricolor a chegar à vitória.

Assista aos melhores momentos do jogo

Lances importantes

Pênalti para o São Paulo. No primeiro lance do jogo, Luciano fez boa jogada individual, foi derrubado dentro da área por Du Queiroz e a arbitragem assinalou o pênalti.

Calleri isola a cobrança. Aos 2 minutos do 1º tempo, o argentino pegou muito mal na bola e mandou por cima do gol de Caíque França.

Sabino arrisca de longe e assusta. Aos 32 minutos do 1º tempo, o zagueiro aproveitou rebote de fora da área e chutou forte. Caíque França fez boa defesa para evitar o gol do São Paulo.

Rafael salva o São Paulo. Aos 37 minutos, Hereda arriscou de muito longe, a bola fez muita curva e Rafael foi buscar no ângulo para evitar o gol do Sport.

Igor Vinícius desperdiça grande chance. Aos 6 minutos do 2º tempo, o São Paulo conseguiu boa troca de passes desde o campo de defesa, Enzo Díaz apareceu bem na linha de fundo e rolou para trás para Igor Vinícius, sozinho. O lateral direito encheu o pé e mandou muito por cima — uma das melhores chances do São Paulo no jogo.

Luiz Gustavo para na trave. Aos 8, o São Paulo fez outra boa jogada coletiva com troca de passes, Marcos Antônio tocou para Calleri, e o argentino passou para Luis Gustavo em ótimas condições de finalizar, mas o meio-campista carimbou a trave.

Sport quase abre o placar. Aos 11, Lenny Lobato invadiu a área e bateu cruzado rasteiro. A bola passou rente à trave de Rafael, que não chegaria na bola.

Igor Cariús, do Sport, deixou o campo de jogo da ambulância. O lateral esquerdo levou uma bolada na cara e foi ao chão, foi imobilizado e deixou o estádio dentro de uma ambulância.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 SPORT

Data e horário: 29 de março, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Público: 37.856

Renda: R$ 2.144.747,00

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Cartões amarelos: Matheus Alexandre e Lucas Lima (SPT)

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferreira); Igor Vinicius, Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Matheus Alves), Alisson (Ryan Francisco) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva). Técnico: Zubeldía

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús (Lucas Cunha); Rivera, Sérgio Oliveira, Du Queiroz (Fabricio Domínguez) e Lucas Lima (Barletta); Pablo (Arthur Sousa) e Lenny Lobato (Carlos Alberto). Técnico: Pepa