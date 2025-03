São Paulo tem três zagueiros para estreia no Brasileirão; veja a escalação

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está escalado para fazer sua estreia no Brasileirão, contra o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Zubeldía escalou um time com três zagueiros, e Luciano e Calleri no ataque. O time vai a campo com: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Igor Vinicius, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Luciano e Calleri.

Já o Sport, do técnico Pepa, está escalado com: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Pablo e Lenny Lobato.

Lucas e Oscar são desfalques importantes do São Paulo na estreia do Brasileirão. O camisa 7 sofreu um trauma no joelho direito na semifinal contra o Palmeiras — ele não também não joga a estreia da Libertadores, quarta-feira, contra o Tallares, em Córdoba. Oscar, por sua vez, teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda.