Com Luiz Gustavo e sem Lucas, São Paulo adia linha de 3 e valoriza a base

A estreia do São Paulo no Brasileirão, neste sábado, contra o Sport, terá uma novidade e uma ausência entre os destaques: Luiz Gustavo volta, mas Lucas não joga.

Fim da linha de 3?

A volta de Luiz Gustavo deve mexer no esquema do São Paulo. Luis Zubeldía usou uma linha com três zagueiros na reta final do Paulistão, mas o esquema deve cair por terra com o retorno do volante.

O São Paulo ficou sem um volante defensivo após lesões. Luiz Gustavo se machucou durante a pré-temporada, e Pablo Maia se lesionou na reta final do estadual. A ausência da dupla de combate no meio foi suprida com a entrada de mais um zagueiro no esquema.

Luiz Gustavo treinou entre os titulares. O volante fez parte do time que iniciou o jogo-treino contra o São Bernardo na última semana e finalizou a preparação para a estreia no Brasileirão entre os 11 iniciais.

O fim definitivo ou não da linha de 3 deve ser assunto para as próximas semanas. Para o jogo contra o Sport, Ferraresi teve pouco tempo de treino após voltar da Data Fifa com a seleção da Venezuela e, por isso, deve ficar no banco de reservas. Sabino e Ruan ficam mais atrás na briga.

Lucas fora abre espaço para base

Lucas ainda lida com dores no joelho e não vai para o jogo. O atacante também não estará na estreia na Libertadores, contra o Talleres, no meio da próxima semana.

Sem o camisa 7, a base deve ganhar espaço. Entre as opções, aparecem Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo e até mesmo Ryan Francisco. Entretanto, que deve começar o jogo contra o Sport é Ferreirinha.

A base também foi 'ajudada' por uma saída. Erick foi emprestado pelo São Paulo ao Vitória e deixou a concorrência menor por um espaço no ataque do São Paulo.

Preparação longa e velho conhecido

O São Paulo teve 18 dias de preparação para a estreia no Brasileirão. O Tricolor caiu na semifinal do Paulistão para o Palmeiras, em jogo polêmico, e desde então vem treinando com foco no Sport.

Adversário do Tricolor, o Leão da Ilha tem um velho conhecido dos são-paulinos no elenco: Pablo. O atacante custou caro aos cofres do São Paulo quando foi comprado do Athletico, em 2019, mas não rendeu. No Sport, ele soma seis gols em 12 jogos, todos nesta temporada.